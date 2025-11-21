El caso del ‘apagón’ en Matute volvió a tomar protagonismo luego de que una reciente decisión judicial modificara, al menos temporalmente, el futuro de la millonaria sanción impuesta a Alianza Lima. Desde finales del 2023, el club íntimo viene arrastrando las consecuencias del episodio ocurrido tras la final ante Universitario de Deportes, cuando las luminarias del estadio se apagaron en plena celebración crema. Aquella escena dio pie a un proceso administrativo que avanzó hasta convertirse en una multa millonaria, lo que generó debate, reclamos y diversas medidas por parte de la institución victoriana. Ahora, una resolución del Poder Judicial añade un nuevo capítulo que podría alterar el rumbo del caso mientras se espera una decisión definitiva.

La información se dio a conocer mediante una resolución emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, que accedió a una medida cautelar solicitada por el propio club. Con ello, se dispuso la suspensión provisional de los efectos de la multa original impuesta por Indecopi, la cual ascendía a 450 UIT, equivalentes a más de 2.4 millones de soles. Esta decisión frena, por el momento, cualquier avance en procedimientos de cobro o ejecución relacionados al caso.

De acuerdo con el documento, la suspensión se mantendrá vigente hasta que el proceso principal sea resuelto de manera definitiva. En otras palabras, la sanción no queda anulada, pero sí detenida mientras continúan las evaluaciones sobre su validez y justificación. Esto implica que Alianza Lima no tendrá que desembolsar el monto señalado hasta que exista un pronunciamiento final.

Otro punto importante dentro de la resolución es la fijación de una contracautela equivalente al mismo valor de la multa: S/ 2’407,500. Esta cifra se establece para responder ante eventuales daños que puedan generarse por la suspensión temporal de la medida original. El monto deberá respaldar el procedimiento mientras la disputa legal siga en curso.

Asimismo, se ordenó que Indecopi cumpla con la medida cautelar emitida, y se dispuso la notificación a todas las instancias correspondientes, incluyendo a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del propio tribunal administrativo. Esto detiene cualquier paso hacia el cobro compulsivo mientras se continúa revisando el caso.

Documento del Poder Judicial sobre el 'apagón' ocurrido en el Alejandro Villanueva en el 2023 | Foto: RPP

Como se recuerda, el origen de esta sanción se remonta al apagón total de las luces del estadio Alejandro Villanueva tras la derrota de Alianza Lima ante Universitario en la final de la Liga 1 2023. Ese episodio generó reclamos, informes y finalmente una decisión administrativa que no solo incluyó la multa económica, sino también un castigo deportivo aplicado meses atrás por la Federación Peruana de Fútbol.

El nuevo escenario abre un margen de maniobra para el club de La Victoria, que ahora cuenta con más tiempo para sustentar su postura y afrontar el proceso sin la presión inmediata del pago millonario. Aun así, la decisión final dependerá del desarrollo del caso principal, que sigue su curso y cuyo fallo determinará si la sanción queda ratificada o modificada.

Por ahora, el caso continúa avanzando en instancias judiciales y administrativas, y se espera que en las próximas semanas se definan nuevos plazos y evaluaciones. Lo cierto es que la reciente medida marca un cambio importante en la situación del club íntimo, mientras el apagón del 2023 sigue siendo tema de debate dentro del fútbol peruano.

Universitario se coronó campeón en el 2023 venciendo a Alianza Lima en Matute | Foto: GEC

