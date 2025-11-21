En la recta final del Torneo Clausura, Alianza Lima se juega su última carta en busca de un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pero no solo el rendimiento del equipo viene siendo tema de conversación, sino también el futuro de varios jugadores del plantel. Uno de ellos es Jesús Castillo, quien volvió a ganar minutos en las últimas fechas y que, pese a los rumores que lo vinculan a otros clubes, prefirió dejar una frase que abrió el debate sobre lo que viene para él en la temporada 2026. El volante se detuvo a conversar con la prensa tras el último entrenamiento de los ‘íntimos’ en Lurín.

El mediocampista inició refiriéndose al partido contra UTC, donde Alianza buscará cerrar bien el campeonato, más allá de lo que ocurra en el duelo entre Sport Huancayo y Cusco FC. Para Castillo, lo más importante sigue siendo que el equipo mantenga su enfoque, especialmente en una semana con muchas versiones sobre su continuidad.

Sobre ese tema, Castillo marcó distancia de los rumores y recordó algo fundamental: su vínculo vigente con el club. “Tengo contrato con Alianza por todo el 2026”, expresó ante la consulta directa sobre su futuro inmediato. La declaración no solo busca cortar especulaciones, sino también reafirmar su compromiso en un momento clave para la interna blanquiazul.

Pese a ello, el volante no negó que recibió llamadas desde otros equipos que buscan ficharlo para la próxima temporada. Lo hizo sin detallar nombres, aunque desde hace días se menciona el interés de un club histórico de la Liga 1. El propio Castillo admitió que existió un acercamiento, pero no dejó que esa situación lo distraiga del cierre del campeonato.

“Es cierto que se han comunicado conmigo, pero mi prioridad siempre será Alianza”, comentó, dejando una frase que calmó a gran parte de la hinchada. Para el mediocampista, más allá de las propuestas, su presente y sus objetivos continúan en La Victoria, donde busca recuperar continuidad y pelear un lugar en el once.

El jugador también señaló que, a nivel personal, este tramo final del torneo ha sido importante luego de varios meses sin tener la cantidad de minutos que esperaba. La temporada de Castillo tuvo subidas y bajadas, pasando de ser considerado en las primeras fechas a quedar fuera de varias convocatorias durante el Clausura.

Jesús Castillo tiene contrato con Alianza Lima hasta 2026. (Foto: Alianza Lima)

Sin embargo, en las últimas jornadas logró volver a la titularidad y demostrar que puede aportar equilibrio en el mediocampo. Sus actuaciones recientes habrían despertado el interés de otros clubes del torneo local, lo cual explica el ruido que se generó alrededor de su nombre en los últimos días.

Más allá de eso, Castillo insistió en que su enfoque está puesto en cerrar la temporada de la mejor manera posible. Su objetivo inmediato es ayudar a que Alianza Lima asegure su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, un reto que el club ha marcado como prioridad en su planificación del 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de vencer por 2-1 a Los Chankas y afrontar el parón por la fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

