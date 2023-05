El momento deportivo que hoy en día disfruta el universo crema es producto, principalmente, de lo futbolístico y de la renovada apuesta del técnico Jorge Fossati, su cuerpo técnico y jugadores, pero también hay otro cimiento que se gana los aplausos fuera de la cancha, y que sintoniza la misma emisora, la del trabajo y credibilidad por ver una mejor institución con el tiempo: la administración crema. Jean Ferrari, el gestor del cambio de Universitario de Deportes desde los escritorios, charló con Depor sobre el buen panorama futbolístico del equipo de Ate en el Torneo Apertura y en la Copa Sudamericana. También habló del acierto por la contratación del técnico uruguayo, el regreso de las familias cremas al estadio Monumental cualquier día de la semana del juego.

En lo futbolístico, el administrador destacó el perfil futbolístico del volante chileno Rodrigo Chileno. Aunque se desmarcó y evitó profundizar sobre el posible regreso de ‘Orejas’ Flores al equipo de sus amores, así como las renovaciones con algunos de los jugadores que integran la columna vertebral del equipo del ‘Flaco’.

Eso sí, entró al área y se refirió al ‘ampay’ de un grupo de jugadores cremas que fueron captados por un programa de espectáculos, previo encuentro ante Santa Fe de Colombia por la Copa Sudamericana. Jean Ferrari no dudó en decir que hay quienes intentan desestabilizar a Universitario de Deportes de su buen presente deportivo.

La noche del jueves no alcanzaba ningún alfiler en el estadio Monumental. Los hinchas vivieron una fiesta en tribunas que se trasladó a la cancha de juego con el triunfo del equipo 2 a 0 en la Copa Sudamericana...

Es por lo enganchado que está el hincha con el equipo, y con la credibilidad a esta administración. Es un mezcla de cosas. Una cosa lleva a la otra. Si el equipo no te demuestra lo que viene demostrando, si la administración no te demuestra lo que viene demostrando, y el hincha viendo todo eso hace el máximo esfuerzo. No es fácil que el hincha vaya al estadio un jueves o un lunes. En el Perú se tenía la costumbre que solamente se iba al estadio los domingo, y nosotros hemos marcado un precedente que los estadios sí se pueden llenar, pero tiene que mezclarse esa cantidad de cosas atractivas para que el hincha pueda seguir yendo al estadio.

Juan Reynoso compartió su deseo a Depor que el estadio Monumental sea la segunda casa de la selección nacional...

Lo importante es que se brinden buenos servicios. Lo que tenemos que hacer es justamente motivar y atraer a más hinchas. Hacerlos ver que también se pueden brindar buenos espectáculos deportivos en nuestro país con seguridad y con buenas actividades, que es lo que nosotros venimos haciendo. Hoy, la gente tiene ansias de volver a ver al equipo y no solo por el partido de fútbol, sino también por esa linda experiencia que te llevas por ir al estadio.

Familias enteras han vuelto al estadio de fútbol...

Nosotros tenemos una tribuna exclusiva para la familia que es la tribuna familiar, y hay una gran cantidad de activaciones que tenemos y brindamos para justamente las familias vean que es atractivo ir al estadio.

Lo deportivo está yendo de la mano de lo administrativo. ¿Cómo consideras este buen momento de la institución?

Estamos ordenando el club. La percepción que tiene el hincha en general es de credibilidad. Al final se ve reflejado en las acciones que hacemos. Si va el hincha y llena el estadio ves que se reduce la deuda corriente. Si el hincha ve que se construye algo en Vidú o que se repara algo en el ‘Lolo’ Fernández, o que se cambian las luces y ponen letrero electrónico, entonces, el hincha invierte en su entrada no es solamente para ver un partido de fútbol, sino también lo ven reflejado en las mejoras institucionales. Se dan cuenta que no ven a un Jean Ferrari con un auto nuevo, o alguien de la administración vestido de tal manera, sino ven las mejoras en todo lo que es infraestructura. Además, los mismos trabajadores lo manifiestan. Licencias, el día de hoy no tenemos ningún problema porque estamos pagando aproximadamente cuarenta millones de soles en deuda, y eso en un periodo de un año y ocho meses es realmente increíble. Eso el hincha lo ve.

¿Cuál es la futura novedad que avecina para beneficio del club y de los hinchas?

Nosotros vamos poniendo la vaya cada vez más alta. Encontramos una realidad del club en crisis, prácticamente estaba en quiebra, y hemos tenido que remar para encaminarlo como lo estamos haciendo, así que nos hemos ido poniendo la valla para ir superándola. Ese es el reto. Nosotros mismos superarnos en lo que vamos consiguiendo. Esto no solo es en la parte deportiva, sino institucional en general. Tenemos que completar la segunda etapa del CAR, seguir con con la mejores en el ‘Lolo’ Fernández, el semi coliseo en el ‘Lolo’, la colación del gras sintético para el ‘Lolo’, potenciar toda la carga de energía en Campo Mar, hacer todas las irrigaciones para los campos en Vidú y Campo Mar, hay una cantidad de cosas que se tienen que reducir la deuda corriente que se viene haciendo. Tenemos que sea aprobado el plan de viabilidad para empezar el próximo año a pagar la deuda concursal, hay una cantidad de cosas que tenemos pendientes, y vamos por el camino correcto.

Jorge Fossati es un acierto que hoy se ve reflejado en el buen momento futbolístico del equipo en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana...

El traer a Jorge fue una apuesta interesante sabiendo del buen plantel que habíamos conformado y la necesidad de tener un buen estratega de experiencia. Por eso su contrato es de dos años apuntado a ser un proyecto sostenible, que no sea de un año. El entrenador retribuye la confianza que le tenemos en resultados. Lo tenemos hasta el tan ansiado Centenario. Acá todos hacen su parte. El cuerpo técnico, los jugadores, la administración, la hinchada, esto es un tema en conjunto. Una cosa no funcionaría sin la otra, todo esto es integral. Hoy estamos viviendo un buen momento, pero hay que tener los pies sobre la tierra porque no se ha conseguido nada.

Manuel Barreto adelantó que están conversando para negociar con Rodrigo Ureña. También lo están haciendo con Williams Riveros y otros jugadores con miras al Centenario...

No es el momento de hacer de renovaciones ni contrataciones.

Hace poco adelantaste del interés por repatriar a ‘Orejas’ Flores. Ya hay un nuevo contacto para que vuelva ahora que se abre el libro de fichajes para el Clausura a fines de mayo...

No es el momento de hablar de contrataciones. Estamos hoy pensando en el partido en Sullana, no es momento de incorporaciones o desistir de algún futbolista.

Rodrigo Ureña juega en una posición donde se expone la garra y el fútbol, tú también fuiste volante tapón en primera línea...

Lo de Rodrigo es el perfil exacto de lo que la historia del club requiere. Jugadores con es perfil, con esa característica es lo que siempre se ha querido en el club. Hasta ahora recuerdo las palabras de Jorge Nicolini cuando a mí me lleva y me decía: “necesito un jugador de esas características porque es la esencia que el club necesita”. Es lo mismo que yo repito. El perfil de esa clase de jugadores con valentía y buen fútbol es lo que hecho lo que nuestro club es. Tenemos que seguir con esa tradición de incorporar jugadores con ese perfil.

Nadie duda de las ansias de superación y de consolidación que tiene Álex Valera cuando salta a la cancha, pero últimamente se está dejando llevar por sus impulsos...

La calidad de jugadores que tenemos hacen que seamos muy reservados en las cosas que se hacen. Cualquier tema que pueda pasar dentro o fuera de la cancha la manejamos en la interna. Se resuelven las cosas conversando, así que cualquier tema mediático nosotros sabemos como viene la mano.

¿Cómo manejaron el tema de la reciente ‘ampay’ de algunos futbolistas por parte de un programa de espectáculos?

Esa clase de situaciones la sabemos manejar. Hay momentos que se juegan ciertas cosas para desestabilizar el buen momento que estamos pasando. No nos mueve la aguja, no nos interesa, ya he tenido la oportunidad de vivirlo con el caso de Andy Polo. Hasta ahora estamos esperando las disculpas de ese programa (Magaly TV La Firme) por lo que le hizo. Qué le vamos hacer caso a esas situaciones, lo único que buscan es desestabilizar o colgarse de este buen momento del club, nos tiene sin cuidado.

Andy Polo siempre ha mostrado agradecimiento por el respaldo que tuvo de la administración de Universitario...

Entiendo perfectamente todas las situaciones que pasan los futbolistas. Nosotros vamos a disfrutar bien este momento sabiendo lo que se viene ahora, que es únicamente en Sullana.

