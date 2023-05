Cuando parecía que la victoria contra The Strongest, la primera luego de seis partidos sin triunfos, iba a ser un ‘antes y después’ para Sporting Cristal, las mismas dudas que venían aquejando a los celestes volvieron a presentarse en el Héroes de San Ramón en Cajamarca. El equipo de Tiago Nunes sufrió en defensa y sus atacantes no estuvieron finos de cara al arco, lo que generó que no pasaran del empate ante UTC, por lo que se alejan más del Apertura y siguen con una mala estadística en la Liga 1: no ganan hace cinco fechas.

Antes de los 5′, el ‘Gavilán del Norte’ ya lo ganaba con gol de Facundo Peraza y el marcador pudo ampliarse más para los locales, pero fallaron en varias oportunidades. Nunes se vio obligado a mover el banquillo en el segundo tiempo y finalmente pudo encontrar ciertas respuestas. Los celestes fueron de menos a más y a los 81′, Leandro Sosa puso el empate final. Un resultado que a la larga sabe a poco teniendo en cuenta cómo va el campeonato. Su talón de Aquiles El juego aéreo sigue siendo el principal punto débil de Sporting Cristal. El equipo celeste ha padecido la pelota parada y sus derivados (centros al área, juego aéreo) no solo en el torneo local, también en la Copa Libertadores. En Cajamarca, no fue la excepción. UTC salió muy decidido a presionar la salida rimense y en menos de cinco minutos encontró el 1-0 a su favor. Un centro de Luis Trujillo al área volvió a evidenciar lo mal que la pasan los celestes en el juego aéreo. Facundo Peraza anticipó a Ignacio para abrir el marcador. Y la ventaja pudo ser mayor. En cada córner ofensivo, el ‘Gavilán del Norte’ ganó arriba y parecía que el 2-0 estaba cerca, incluso antes del descanso, y tras un centro de Joel Sánchez al área, Requena pudo anotar, pero el balón pegó en el travesaño.

Gol de Facundo Peraza para el 1-0 de UTC sobre Sporting Cristal. (Video: Liga 1 MAX) Bajón atrás La defensa sólida que se vio ante The Strongest en Lima el pasado lunes la pasó mal en el césped artificial del Héroes de San Ramón. La dupla Ignacio y Gianfranco Chávez no estuvo en su mejor idea, al igual que Jhilmar Lora y Rafael Lutiger por las bandas, en materia defensiva. Cada ataque del ‘Gavilán del Norte’ suponía un dolor de cabeza para Tiago Nunes, pues la defensa mostró cierta pasividad en la marca. En el gol de UTC, Joel Sánchez tomó el balón, fue hacia adelante y luego le dio un pase a Trujillo para que centrara al área, todo esto ante la pasividad defensiva rimense. Quienes más la pasaron mal fueron los laterales, Lora y Lutiger. De acuerdo a Sofascore, el ‘15′ tuvo una calificación de 6.7; y el ‘5′, de 6.5. Ignacio y Chávez fueron calificados con 7.1. Para fortuna de Cristal, el bajo nivel de la defensa no fue aprovechado por los atacantes de UTC. Tanto Gaspar Gentile como Facundo Peraza fallaron en más de una oportunidad. No solo ello, también le anularon dos goles por posición adelantada. La deuda arriba El tema con los delanteros sigue siendo un problema para Cristal, pues Marlos Brenner suma otro partido sin anotar (ya lleva cinco encuentros). Aunque también pasa lo mismo con los extremos. Tanto Alejandro Hohberg como Joao Grimaldo no están en su mejor nivel, y el hincha lo sufre. Si bien los rimenses fueron de menos a más en el partido, en algún momento antes del empate, el marcador pudo igualarse. Después del 1-0, y tras una jugada colectiva entre Hohberg y Marlos en el área, el ‘10′ de Cristal mandó el balón desviado. Por si fuera poco, el empate llegó por los pies de Leandro Sosa, quien había entrado a jugar de lateral, lo que evidencia la falta de efectividad no solo en el delantero central, sino en toda la zona ofensiva del equipo rimense. Según las estadísticas, los celestes remataron 13 veces, y ocho fueron remates al arco, lo que evidencia los problemas debajo del arco. No hay suerte El factor suerte también tiene poco o mucho que ver en algunos partidos. En el caso concreto del compromiso en Cajamarca, la mala fortuna estuvo para ambos equipos. UTC falló goles cuando el partido estaba 1-0 a su favor y tuvo dos tantos anulados por offside; por el lado de Cristal, la situación fue similar hasta lograr el empate. Sin embargo, cerca del final pudieron haberse llevado los tres puntos. En la última jugada ofensiva de Cristal y tras un centro de Sosa, Brenner se elevó y marcó de cabeza, lo que iba a ser el 2-1 para los rimenses. Sin embargo, el juez de línea levantó el banderín declarando la acción invalidada por un fuera de juego dudoso. La suerte tampoco estuvo del lado de los ‘cerveceros’ para intentar traerse a Lima la victoria. Anulan gol de Brenner Marlos por supuesta posición adelantada. (Video: Liga 1 MAX) Le cambió la cara Tras el descanso y con el marcador en contra, Tiago Nunes movió el banco para generar reacción en el equipo, y le resultó. Jesús Castillo entró por Pretell, Jostin Alarcón por Lutiger, Leandro Sosa por Lora y Corozo por Távara. Justamente, nombres que fueron protagonistas para el empate celeste. El exvolante de Sport Boys movió los hilos y fue clave en el 1-1. El ‘30′ tomó el balón, avanzó hacia el área, se asoció con Grimaldo y luego filtró un pase para que Sosa dispare y anote el empate. En los 30′ que estuvo en cancha, Alarcón le cambió la cara a Cristal y volvió a dejar en claro que no debe ser suplente en un equipo que necesita una construcción de juego de forma urgente. De acuerdo a las estadísticas de Sofascore, Alarcón tuvo una calificación de 7.1, la segunda mejor luego de Sosa (7.4). Además, dio una asistencia, registró 20 de 22 pases acertados, también filtró tres pases claves y remató un tiro a puerta. Gol de Leandro Sosa para el 1-1 de Sporting Cristal sobre UTC. (Video: Liga 1 MAX)

