Alianza Lima dio a conocer la nómina de futbolistas que Guillermo Salas utilizará para el compromiso contra Deportivo Llacuabamba, válido por la Fase 2 de la Liga 1 del fútbol peruano, con dos importantes novedades. Y es que Joazhiño Arroé y Beto da Silva volverán a ser tomados en cuenta.

Así lo dio a conocer la escuadra blanquiazul con una publicación en redes sociales, la misma que confirma que tanto el mediocampista como el delantero estarán bajo las órdenes del ‘Chicho’ en un partido crucial con miras a sus intenciones por alejarse de los últimos lugares de la tabla acumulada.

Joazhiño Arroé había sido desafectado de Alianza Lima para la reciente jornada, luego de abandonar la concentración al no compartir una decisión técnica, imposibilitando tenerlo para el choque que los íntimos sacaron adelante por 4-0 sobre FBC Melgar.

Beto da Silva, por su parte, superó la lesión que lo aquejaba y quedó en óptimas condiciones para tener minutos ante Deportivo Llacuabamba, cuadro que espera dar el golpe de la jornada y vencer a los de La Victoria.

Concentrados de Alianza Lima para enfrentar a Llacuabamba.

El director deportivo de Alianza Lima desmintió algunos rumores

Víctor Hugo Marulanda se tomó un tiempo para desmentir las informaciones vertidas por un medio local sobre Alianza Lima, la misma que señalaba que la institución ya tenía una lista de jugadores que no iban a continuar y otros que estaban por llegar.

“Vamos a desmentir las informaciones que salieron porque no nos van a desestabilizar. Estamos pensando en un solo objetivo, seguimos pensando en temas internacionales. Hoy, me parece que hay que rechazar eso de manera categórica porque no es cierto”, sostuvo una de las voces autorizadas de Alianza Lima.

“Estamos pensando en el hoy. Hablamos con los jugadores y comando técnico, con Daniel Ahmed y estamos viviendo el día a día. En este caso, vamos a mirar con detenimiento estos 6 partidos, que estoy seguro nos llevarán a otros partidos”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce cuándo viajará la selección para enfrentar a Chile por Eliminatorias.