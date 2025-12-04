Alianza Lima se encuentra a la espera de definir desde que instancia participará en la próxima Copa Libertadores, los blanquiazules chocarán en la vuelta de las semifinales -por el cupo de Perú 2 en Liga 1- ante Sporting Cristal y, de ganar, jugarán dos duelos más ante Cusco FC. A la espera de esta situación, desde tienda íntima ya se proyectan a lo que serán el siguiente año, por lo que se pudo conocer que una parte de la pretemporada 2026 se realizará en el país de Uruguay. Todo esto también, en medio de la incertidumbre de saber quiénes renovarán su vínculo o dirán adiós a finales del 2025.

De acuerdo a información de RPP, Alianza Lima disputará la Serie Río de La Plata en el mes de enero de 2026, previo al inicio del ciclo regular en la Liga 1 y Copa Libertadores. Este torneo será parte de la pretemporada 2026 que iniciará en Lima, pero terminará su curso en Uruguay.

Este torneo está conformado por equipos de peso en Sudamérica como es el caso de Peñarol, Independiente de Avellaneda, San Lorenzo, Cerro Porteño, Colo Colo y otros equipos que se sumarían. Eso sí, no está garantizado que juegue ante todos porque el calendario se definirá con el paso de los días.

Si no hay mayores novedades, esta pretemporada será comandada por Néstor Gorosito, actual DT de la institución, que renovó su vínculo hasta la temporada 2026. El ‘Pipo’ tendrá su segundo año de preparación, aunque apunta también a reforzar su plantilla para obtener mayor competitividad.

Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

Una de las salidas confirmadas de la institución y que no estará presente en esta gira de pretemporada será Hernán Barcos. El ‘Pirata’ conversó con la dirigencia para tener mayor claridad de su futuro, por lo que le apuntaron que no está en los planes del siguiente ciclo.

Otros nombres que también se irían del club son Angelo Campos (finaliza contrato) y Ricardo Lagos, quien no fue incluido entre las últimas listas de convocados. El caso de Guillermo Enrique y Alan Cantero, aún no hay mayores conversaciones sobre la extensión de sus préstamos con Gimnasia y Godoy Cruz, respectivamente.

Por lo pronto, desde Alianza Lima tienen la mirada puesta en Sporting Cristal para el sábado 6 de diciembre. De ganar esta llave, jugarán contra Cusco FC que cerrará la serie en casa. Los de La Victoria quieren ‘salvar’ la temporada, por lo que obtener el cupo de Perú 2 sería también un beneficio económico ya que jugarían directo la fase de grupos.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de este empate por 1-1 en el Estadio Nacional, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

