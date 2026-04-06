Si bien el clásico acaparó todas las miradas durante el último fin de semana, con el triunfo de Universitario de Deportes por 1-0 sobre Alianza Lima, la tragedia en el Estadio Alejandro Villanueva sigue estando bajo la lupa. Como se recuerda, en un banderazo realizado en el recinto victoriano, una avalancha en la tribuna sur provocó la muerte de un hincha y dejó a más de 40 heridos.

Sin embargo, la situación no ha quedado ahí, pues este lunes se confirmó que hay dos hinchas que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Dos de Mayo, luchando por sus vidas con pronósticos reservados. Durante las próximas horas se irá actualizando el progreso de ambos pacientes.

Esta información fue revelada por Luis Melchor Loro, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud, quien recientemente dio mayores detalles del saldo que dejó el lamentable suceso en el Estadio Alejandro Villanueva. Moro, además, recalcó que cuatro menores de edad continúan en observación en el mismo centro hospitalario.

Hay que señalar que los familiares de los hinchas que resultaron heridos tras lo ocurrido el pasado viernes 3 de abril, reclamaron falta de medicamentos y exámenes para los afectados. En respuesta, las autoridades sanitarias aseguraron que se encargarán de garantizar la cobertura total de la atención médica.

El Estadio Alejandro Villanueva sigue bajo la lupa tras la tragedia del pasado viernes 3 de abril. (Foto: GEC)

Entre tanto, otro punto a considerar es que los heridos que se hallaban recibiendo tratamientos en el Hospital Arzobispo Loayza y el Hospital de Emergencias Pediátricas, ya recibieron el alta y retornaron a sus domicilios.

De momento, se sabe que Alianza Lima presentará un recurso de apelación ante la Municipalidad de La Victoria y el Ministerio Público, esperando que el Estadio Alejandro Villanueva, que había sido clausurado, vuelva a estar habilitado. Sporting Cristal, involucrado indirectamente, espera que esto se resuelva para saber dónde jugará frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

Por el lado del Ministerio Público, la Fiscalía continúa con las investigaciones para saber qué ocurrió el pasado viernes en el recinto íntimo y determinar las responsabilidades. Según se supo, ya cuentan con los registros de las cámaras de seguridad y en las últimas horas vienen entrevistando a los afectados para recabar información.

La Fiscalía continúa las investigaciones para determinar a los responsables de la tragedia en Matute. (Foto: GEC)

¿Cuál fue el último comunicado de Alianza Lima?

En un comunicado emitido previo al clásico, Alianza Lima dejó en claro que vienen colaborando con las autoridades para esclarecer todo lo sucedido en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, además de dar información sobre las gestiones de Fernando Cabada, su gerente general, sobre el apoyo a los hinchas heridos.

Asimismo, el institución blanquiazul explicó que el banderazo fue una actividad promovida por la propia hinchada “sin que sea organizada, autorizada ni promovida por parte del club”. Este detalle generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente de los fanáticos íntimos, ya que sentían que les estaban atribuyendo la responsabilidad de los lamentables hechos que terminaron con la vida de uno de ellos.

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