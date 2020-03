Decepcionado. Así se le vio a Pablo Bengoechea al momento de responder sobre la última indisciplina que cometió Jean Deza, luego de la sanción deportiva que le impuso Alianza Lima hace unos días. El técnico íntimo no se guardó nada, aunque prefirió ser cauto al momento de referir a la continuidad del delantero en la institución.

“Nadie ha dicho que va seguir ni que no va a seguir, no va a estar el fin de semana. Me preocupa mucho más los tres puntos ante Deportivo municipal. El lunes o martes van a tener más noticias”, afirmó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa, la cual se desarrolló en Matute, previo al choque ante los ‘ediles’.

POSICIÓN ÍNTIMA

Es preciso destacar que la decisión del ‘Fondo Blanquiazul’ fue resolver el contrato de Jean Deza, pero la dirección deportiva de Alianza Lima decidió evaluar la situación del atacante y hasta se propuso el trabajo del departamento de psicología con el jugador, a fin de recuperarlo y, así, la institución no pierda su patrimonio.

“Nosotros vamos a intentar que los futbolistas de Alianza Lima tengan claro la camiseta que tienen. En esta institución mientras yo esté, hay cosas que no se deben hacer. Pueden hacer lo que quieran pero hay cosas que no se deben hacer y yo defiendo a los compañeros que hacen las cosas bien”, agregó el técnico de Alianza Lima.

“Esto paso ayer ya tomé la decisión que no esté, la semana que viene ya sabrán lo que vamos a hacer. Uno no deja de sorprenderse por todo lo que pasa”, aseveró Pablo Bengoechea, quien también se dio tiempo para aclarar la situación de Beto da Silva.

Según indicó el DT de Alianza Lima, la carta pase de Beto da Silva llegará en las próximas horas, pero el delantero no podrá estar en el duelo ante Deportivo Municipal, debido a que ya tiene todo planificado para afrontar el cotejo en Matute.

