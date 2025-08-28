En septiembre, el calendario del fútbol sudamericano se vestirá de un aire distinto, uno que va más allá de la competencia oficial y que apunta a resaltar la unión entre dos clubes que comparten más que solo colores en la cancha. Alianza Lima y Colo Colo volverán a verse las caras en un amistoso que no solo servirá para celebrar la trayectoria de ambas instituciones, sino también para recordar la estrecha relación que han mantenido a lo largo de los años. Con la pausa del fútbol por la fecha FIFA, la atención de los hinchas se trasladará hasta Santiago de Chile, donde el Estadio Monumental será testigo de un encuentro pensado para la historia.

El llamado “Clásico de la Hermandad” se disputará el próximo sábado 6 de septiembre en el Estadio Monumental David Arellano, casa del Cacique. El compromiso está programado para iniciar a las 5:00 p.m. (hora peruana) y contará con la presencia de diversas leyendas y exjugadores que dejaron huella en cada institución. Para el hincha íntimo, será una oportunidad de ver nuevamente a ídolos del pasado vistiendo la camiseta blanquiazul en un escenario de gran magnitud.

El club chileno anunció el evento a través de sus redes sociales, destacando la trascendencia que tiene el choque con el equipo peruano. “Este enfrentamiento promete ser inolvidable gracias a la presencia de estrellas del fútbol y la hermandad entre estos dos gigantes del continente”, compartió Colo Colo en un comunicado que rápidamente fue replicado por los hinchas en Chile y Perú.

Cabe resaltar que el amistoso también marcará el cierre de la “Gira Centenario” que ha venido realizando el cuadro albo en distintas ciudades del país sureño. Desde enero, los exfutbolistas del Cacique recorrieron Chile disputando partidos con diversas figuras del fútbol sureño, y eligieron este duelo ante Alianza Lima como el broche de oro para una celebración que buscó conectar con sus raíces e historia.

El partido no solo será un espectáculo futbolístico, sino también una fiesta en las tribunas. El Estadio Monumental de Chile, con una capacidad cercana a los 85 mil espectadores, abrirá sus puertas para recibir a miles de fanáticos de ambas escuadras que ya comenzaron a adquirir sus entradas a través del sistema TicketPlus. La expectativa es alta, y se espera un marco de público imponente para esta cita internacional.

¿Cómo adquirir entradas para este duelo?

En cuanto a la venta de boletos, Colo Colo informó que los socios del club tendrán beneficios especiales, como descuentos del 30% y la posibilidad de adquirir entradas adicionales. Asimismo, se sumaron promociones con distintas plataformas de pago que buscan facilitar el acceso de los hinchas. Para el público en general, los precios van desde los 6.624 pesos chilenos (25 soles) en las zonas más populares hasta los 44.160 (166 soles) en sectores preferenciales como Rapa Nui.

La programación horaria también ha sido confirmada para distintos países de la región. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido podrá verse a partir de las 5:00 p.m., mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil será a las 7:00 p.m. Esto permitirá que fanáticos de ambos equipos, incluso fuera de sus fronteras, puedan seguir de cerca el choque de hermandad.

Alianza Lima, por su parte, afronta este compromiso con la consigna de mantener viva la tradición y reforzar el vínculo histórico con Colo Colo. La visita de sus leyendas a Chile será, sin duda, un recuerdo especial tanto para los jugadores como para los aficionados que presencien el encuentro en el Monumental David Arellano.

