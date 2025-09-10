La noche del último martes fue histórica para la Selección de Bolivia, pues tras vencer por 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto, sellaron su clasificación al repechaje intercontinental por un lugar en el Mundial del 2026. En medio de los festejos en suelo altiplánico, un futbolista de Alianza Lima estaba celebrando este tremendo logro: Guillermo Viscarra.

A pesar de que en los últimos partidos perdió la titularidad ante Carlos Lampe, el portero blanquiazul fue parte del proceso y disputó 14 de los 18 encuentros de las Eliminatorias 2026, 13 de ellos como titular. En ese sentido, en tienda íntima no dudaron en enviarle un mensaje luego de ser parte de un hecho importante para su selección.

“Nuestro arquero Guillermo Viscarra irá al repechaje con la Selección de Bolivia en busca del sueño mundialista. ¡Toda la familia blanquiazul está contigo, ‘Billy’!”, fue el escueto mensaje de Alianza Lima en sus redes sociales, rápidamente replicado y comentado por sus hinchas.

Como se sabe, Bolivia no asiste a una Copa del Mundo desde la edición de 1994 realizada íntegramente en Estados Unidos. Con esta clasificación al repechaje, la ‘Verde’ tendrá la oportunidad de pelear por un cupo para la justa del próximo año, a llevarse a cabo en territorio estadounidense, México y Canadá.

Las llaves del repechaje intercontinental dependerá de las ubicaciones del ranking FIFA. Bolivia se encuentra en el puesto 78, lo que supone un posible enfrentamiento frente a una selección de menor ranking como Nueva Caledonia (Oceanía) o el representante de África. Esto se definirá en noviembre.

De avanzar a la próxima instancia, los dirigidos por Óscar Villegas se enfrentarían a un rival de CONCACAF o Asia, comúnmente competitivos en este tipo de encuentros. El camino no será nada sencillo, pero en Bolivia hay mucha ilusión. Ojo, los duelos serán en marzo del 2026, con fecha y lugar por confirmar; será una sede única y neutral.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del parón por la fecha FIFA de Eliminatorias, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

