El equipo colombiano por el que hinchó Miguel Ángel Russo en divertida entrevista [VIDEO]

Miguel Ángel Russo es una institución. Y en Colombia es muy respetado, por todo lo que logró con Millonarios. De hecho, el técnico de Alianza Lima dejó huella y, por eso, no dudó en hinchar por Millonarios, en el marco del clásico que disputará ante Santa fe.

"Millonarios estará siempre en mi corazón, por muchas razones. Siempre les voy a desear lo mejor, tuve vivencias inigualables, hice muchos amigos. Estoy pendiente de lo que pasa con Millonarios, es una cuestión de afinidad. Me gusta que ganen y quiero que Santa Fe no gane levante contra Millonarios. En Colombia soy azul, no tengan ninguna duda”, afirmó Miguel Ángel Russo en Win Noticias de Colombia.

Es preciso señalar que Miguel Ángel Russo fue con Millonarios campeón en el finalización 2017. Luego, el argentino fue fichado por Alianza Lima para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El inicio de campaña que tuvo Russo al mando de Alianza Lima emocionó a muchos hinchas. Ahora, el estratega busca seguir cosechando triunfos con el cuadro victoriano para pelear por el Torneo Apertura.

Por el momento, Miguel Ángel Russo analiza la posibilidad de fichar a un ‘9’, ante la lesión de Mauricio Affonso, que volvería a las canchas en las próximas semanas. Claro, el estratega necesita otro delantero con recorrido internacional para pelear, de paso, por la clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores.

