Si bien por estos días en Alianza Lima están enfocados en lo que será una semana crucial en sus aspiraciones en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, el área deportiva, encabezada por Franco Navarro como director y Franco Navarro Jr. como gerente, ya viene trabajando en la planificación para la próxima temporada. En medio de eso, se pudo conocer que ya existe un acuerdo para la renovación de una pieza clave dentro del esquema de Néstor Gorosito a lo largo de todo el 2025.

Según informó el periodista José Varela, el cuadro íntimo cerró conversaciones con Eryc Castillo y renovará por las próximas tres temporadas, es decir, hasta finales del 2028. Aunque en un principio se decía que la extensión de su contrato solo sería por dos años más, esto cambió en las últimas semanas y ahora solo resta de que el ecuatoriano estampe su firma.

Castillo llegó como parte de los cambios que hizo Franco Navarro al conformar el plantel para este curso, respondiendo de manera positiva a las exigencias que ha tenido de la mano de ‘Pipo’. En cuanto a sus números, registra ocho goles en 33 partidos disputados, divididos en tres tantos por la Copa Libertadores, dos por la Copa Sudamericana y tres por la Liga 1.

La ‘Culebra’ destaca por su desequilibrio en velocidad y su capacidad para generar estragos en la defensa rival. Asimismo, cuando me toca aparecer en el área, ha demostrado tener claridad para definir, con goles importantes como los que le marcó a São Paulo, Gremio y la Universidad Católica de Ecuador.

Eryc Castillo lleva ocho goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, así como aseguraron la continuidad del futbolista de 30 años, en Alianza Lima vienen trabajando en la permanencia de Néstor Gorosito en el 2026. En los últimos días surgió el rumor de que Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, lo había conectado para conocer su impresión sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Peruana rumbo al Mundial del 2030.

No obstante, en La Victoria están tranquilos y confían en que tendrán la primera opción cuando tengan que sentarse a conversar sobre el proyecto a largo plazo que quieren consolidar con ‘Pipo’ a la cabeza. El propio Franco Navarro fue claro al respecto y seguramente pronto tendremos novedades.

En Alianza Lima esperan que Néstor Gorosito continúe en el club en el 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del parón por la fecha FIFA de Eliminatorias, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

