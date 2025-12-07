La dolorosa y sorpresiva eliminación de Alianza Lima a manos de Sporting Cristal, luego de ir 3-1 arriba y faltando un puñado de minutos para el pitazo final, fue el peor escenario para que sea el último partido de Hernán Barcos con camiseta blanquiazul. Como ha sido costumbre en los últimos compromisos, el ‘Pirata’ entró por Paolo Guerrero y marcó en la tanda de penales, pero no fue suficiente. Alianza quedó nuevamente como Perú 4 y tendrá que jugar otra vez desde la primera fase previa la próxima Copa Libertadores sin Hernán Barcos, que culminó ayer su contrato con el cuadro victoriano.

Casi de inmediato luego de la eliminación en Matute, la esposa del ‘Pirata’ se pronunció en redes sociales dejando un polémico post en medio de la calentura por el contexto que marcó la última vez del cordobés con camiseta aliancista. “La argolla más linda”, fue el mensaje de Giuli Cunha, acompañado de un selfie donde luce unos aretes intentando graficar dichas palabras, pero también dejando entrever los motivos de la salida de su marido.

De inmediato, dicho mensaje generó una ola de comentarios en redes sociales, algunos mostrando su rechazo a dicha publicación debido al momento y contexto que atraviesa el club y en medio de una dolorosa eliminación, pero otros poniéndose del lado del ‘Pirata’ y de su familia por la intempestiva salida de uno de los máximos referentes del club de los últimos años y por la puerta de atrás.

Por ello, Giuli Cunha no dudó en borrar el post a las horas de haberlo publicado y en plena madrugada, para evitar más comentarios en sus redes sociales y parar poco a poco con la polémica. De todos modos, el mensaje fue capturado por varios hinchas y siguió rebotando en redes sociales, sumando una raya más al tigre a toda la situación post eliminación de Alianza Lima.

El polémico post en Instagram de Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos. (Captura)

Eso sí, la misma esposa del ‘Pirata’, más allá de borrar la polémica publicación, aprovechó en subir otro post respondiendo a un hincha aliancista que reclamaba por su presencia en el partido ante Sporting Cristal en Matute y que no pudo repetir la actuación que tuvo en el choque de ida en el Nacional, más allá de anotar en la tanda de penales. “Esa fue la primera y última vez que me pongo a contestar a alguien. A los que me escriben, gracias eternas por el cariño y reconocimiento hacia Hernán”, dijo en primer término.

“No seas malo. El último partido él era el salvador, ¿ahora ya no sirve? Hernán entró con fiebre, dolores en el cuerpo. Tiene en la cabeza millones de problemas y mismo así nunca se bajó, nunca expuso nada que pueda perjudicar al club y al grupo. Ustedes no saben la mitad de cosas que pasan. Jamás se hizo víctima. Seamos agradecidos en la vida, siempre”, respondió Giuli Cunha a la crítica de un hincha de Alianza Lima.

A su vez, la misma esposa del ‘Pirata’ Barcos compartió en sus redes sociales diversos mensajes e historias de apoyo de parte de los hinchas hacia el delantero en su último partido con camiseta de Alianza Lima, asumiendo que la historia no tendrá un final feliz y la decisión de parte de la directiva ya está tomada: el futbolista de 41 años no continuará en Matute y tendrá que evaluar ofertas, ya sea de la Liga 1 o del extranjero.

Este año, Barcos disputó 46 partidos entre Liga 1 y torneos internacionales, en los que anotó 15 goles y dio cinco asistencias. Números que hablan de su vigencia en la cancha, más allá de su edad o estar cerca del retiro. En los últimos días, tras conocer que no renovará con Alianza Lima, Sport Boys mostró su intención de ficharlo, así como Albion FC de Uruguay. Eso sí, la prioridad del ‘Pirata’ sería seguir en el fútbol peruano y lo más cerca de la capital.

La esposa de Hernán Barcos también subió esta historia de Instagram defendiendo al 'Pirata'. (Captura)

