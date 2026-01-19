Pese a no ser oficial aún, todo hace indicar que se permitirá un séptimo extranjero en campo durante el desarrollo de la Liga 1, por lo que algunas instituciones ya se encuentran trabajando en esa posibilidad, a pocos días de que inicie el campeonato. Este es el caso de Alianza Lima.

Al respecto, el gerente deportivo blanquiazul, Franco Navarro Mandayo, compartió la postura del club, que ve con buenos ojos este cambio en el reglamento e incluso ya evalúa algunas opciones junto al cuerpo técnico del argentino Pablo Guede.

“Estamos analizando en qué posición, pero es importante aclarar que hasta la fecha no nos han comunicado formalmente la ampliación del cupo. Nosotros somos un club responsable y no podemos tomar una decisión contratando si todavía no tenemos la oficialización ni el reglamento de la Liga 1”, dijo tras llegar a Lima, luego de acompañar al plantel a la gira en Uruguay.

Por otro lado, remarcó que se ha hecho un gran trabajo en pretemporada y que el equipo está listo para competir de manera oficial en los duros retos que le esperan en 2026.

“Fue una pretemporada intensa, es lo que habíamos buscado. Todavía falta la última etapa en Lima, luego el 30 (de enero) debutamos en el partido contra Sport Huancayo”, apuntó el directivo de Alianza Lima.

Precisamente, sobre el particular, no mostró disconformidad por empezar el Torneo Apertura en condición de visita en una ciudad de altura, a pocos días de su participación internacional.

“No tenemos ningún problema, tenemos que arrancar con triunfo, conseguir la mayor cantidad de puntos y lograr el objetivo”, sentención Navarro Mandayo.

Los blanquiazules culminaron su preparación en Uruguay. (Foto: Alianza Lima)

Los blanquiazules participaron de la Serie Río de La Plata, con derrota ante Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe, ambas por 2-1. Finalmente, cerró con victoria de 3-2 ante Colo Colo de Chile.

A inicios de febrero, el 4 y 11, Alianza Lima se medirá en duelos de ida y vuelta ante el club paraguayo 2 de mayo, por la fase 1 de la Copa Libertadores. El ganador de esta llave se enfrentará a Sporting Cristal bajo la misma modalidad.

TE PUEDE INTERESAR