El presente de Federico Girotti en Alianza Lima no es el que muchos esperaban a inicios de año. El delantero argentino llegó con el cartel de ser el ‘9’ titular de los blanquiazules para esta temporada, pero su protagonismo ha ido disminuyendo con el paso de las fechas. De hecho, ha disputado pocos minutos en el Torneo Apertura, no sumó participación en los últimos tres encuentros y tampoco fue convocado para el clásico ante Universitario de Deportes por la fecha 9 del campeonato.

Luego de varias semanas sin actividad, el argentino vuelve a aparecer en el panorama de Alianza de cara al partido ante ADT de Tarma por Liga 1. El delantero fue incluido en la lista y podría tener la oportunidad de reaparecer en el equipo.

Su presencia en la convocatoria abre la posibilidad de que vuelva a tener participación en el ataque del equipo dirigido por Pablo Guede, considerando además que el partido se disputará en una plaza complicada: además de ser altura, es el estadio donde Alianza Lima aún no ha podido ganar desde que ADT ascendió a la máxima categoría del fútbol peruano.

En el programa Juego en Corto, la periodista Fernanda Huapaya informó que el cuerpo técnico de Alianza Lima ha venido probando distintas variantes ofensivas durante los entrenamientos previos al partido. Una de ellas incluye a Federico Girotti como posible titular, algo que ha llamado la atención luego de varias jornadas sin aparecer en el once inicial.

Además, la comunicadora señaló que el delantero argentino ha tenido mayor protagonismo en las últimas prácticas del equipo, lo que incrementa las posibilidades de que vuelva a tener minutos en el campo en el próximo encuentro.

“Muy probablemente mañana arranque o tenga minutos. De no jugar nada, a mañana posiblemente arranque”, comentó sobre la situación del atacante en la previa del compromiso.

Incluso, el comando técnico ha probado distintas fórmulas ofensivas con Girotti durante los entrenamientos. Entre ellas, se ha ensayado su presencia como único delantero, acompañado por otro atacante o ingresando desde el banco de suplentes.

El plantel de Alianza Lima viajó hoy rumbo a Tarma para realizar su último entrenamiento previo al duelo ante ADT. Este encuentro cobra mayor importancia para los blanquiazules, ya que Los Chankas ampliaron su ventaja en la tabla luego de la derrota íntima frente a Universitario de Deportes en la última jornada.

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