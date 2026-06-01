Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Apertura empatando por 1-1 con FC Cajamarca en condición de visitante, volviendo a La Victoria con un punto que a la larga podría servirles en la tabla de posiciones acumulada. El partido no fue un mero trámite, pues los locales comenzaron ganando con el gol de Jonathan Bentancourt y supieron manejar bien su ventaja. Sin embargo, Federico Girotti apareció en la etapa complementaria para anotar el tanto de la igualdad definitiva.

Este fue el primer partido de Girotti como titular desde su llegada a Alianza Lima y supo aprovechar la confianza de Pablo Guede, quien en esta oportunidad no estuvo en el banquillo tras haberse sometido a una intervención quirúrgica por un tema de salud. El delantero de 26 años marcó el gol del 1-1 a los 54′, aprovechando un mal despeje dentro del área para sacar un derechazo imposible para el portero Samuel Aspajo.

Ya en frío, el argentino charló brevemente con L1 MAX y se refirió a la importancia de volver a Lima con un punto luego de rescatar un empate en una plaza complicada por la altura. “Sumar nos sirve para la tabla general y arrancar el segundo semestre de la mejor manera”, afirmó.

Alianza Lima empató por 1-1 con FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón. (Foto: Alianza Lima)

Federico Girotti se mostró contento por haber contribuido a que Alianza Lima sume en la tabla de posiciones, y ahora buscará sostener esto en el Torneo Clausura para luchar por el título a fin de año. “Es muy lindo hacer un gol, ayudar a mis compañeros. Ahora debemos seguir en el Clausura, que tenemos que salir campeones nacionales”, agregó.

El atacante reconoció que durante todo este tiempo estuvo esperando la oportunidad de ser titular, por lo que ahora quiere tener más continuidad durante el Torneo Clausura, donde si Alianza Lima vuelve a dominar será campeón nacional sin necesidad de una final. “Estaba esperando jugar como titular y espero en el segundo semestre sumar muchos más minutos”, finalizó.

Recordemos que Federico Girotti llegó a la Liga 1 luego de que Alianza Lima comprara el 50% de su pase a Talleres de Córdoba. Aunque en un principio se habló sobre la posibilidad de que el argentino se marche prestado por sus bajos números a lo largo del primer semestre del año –recién ayer marcó su segundo gol–, lo cierto es que en tienda íntima cuenta con el respaldo del comando técnico de Pablo Guede. Ojo, su vínculo contractual es hasta finales del 2028.

Federico Girotti registra dos goles con Alianza Lima en la Liga 1 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate por 1-1 ante FC Cajamarca, Alianza Lima volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a César Vallejo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para este domingo 14 de junio desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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