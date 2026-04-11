Tras el amargo trago que significó la caída en el clásico frente a Universitario, el plantel de Alianza Lima ha dado vuelta a la página con rapidez. Bajo la dirección técnica de Pablo Guede, el equipo concentra sus energías en el próximo desafío: visitar a ADT en el Estadio Unión Tarma. Conscientes de que robar puntos en esa plaza es una tarea complicada, los íntimos saben que sumar en la altura es vital para recortar distancias con Los Chankas y llegar con el ánimo al tope al siguiente duelo ante Cusco FC en casa.

La gran novedad en los entrenamientos de la semana ha sido el protagonismo de Federico Girotti, quien trabajó directamente en el esquema titular diseñado para el choque en Tarma. Tras haber quedado fuera de la lista en el último compromiso, el atacante argentino se perfila como la principal carta ofensiva para arrancar desde el pitazo inicial. De hecho, se había perdido los tres anteriores compromisos: además de no ser convocado en el clásico, se quedó en banca ante Deportivo Garcilaso y Juan Pablo II. No juega desde el 10 de marzo, cuando disputó los últimos minutos ante Melgar.

Esta inclusión en el once inicial llega para disipar los rumores que crecieron tras el clásico, donde la ausencia de Girotti alimentó especulaciones sobre una supuesta crisis con Guede. Aunque se habló de una relación desgastada y una inminente salida en el Torneo Clausura, la realidad en las prácticas de Matute dicta lo contrario: el delantero es considerado una pieza útil que está listo para volver al ruedo.

Federico Girotti no jugó los últimos tres partidos en Alianza Lima. (Giancarlo Ávila / GEC)

Desde la interna de la institución victoriana, el respaldo al jugador es absoluto. La administración de Alianza Lima no contempla bajo ningún escenario desprenderse del futbolista, descartando préstamos o transferencias a mitad de año. A pesar de los partidos en los que no sumó minutos, el comando técnico mantiene la visión de que el argentino es un recurso valioso para la estructura del equipo a corto plazo.

Es importante recordar que la apuesta por Girotti fue una operación financiera de gran envergadura para el club, que adquirió el 50% de sus derechos económicos con un vínculo que se extiende hasta finales de 2028. Para la directiva, el exjugador de Talleres es un activo estratégico con proyección de venta al mercado extranjero en el futuro, por lo que su continuidad en el proyecto deportivo actual no está en discusión, sobre todo pensando en revalorizarse.

Con su presencia confirmada en el equipo titular que viajará a Tarma, queda sepultada cualquier posibilidad de salida prematura en el próximo mercado de pases. Ojo, Luis Ramos también alternó en las prácticas y podría ser utilizado en dicho compromiso. Mientras tanto, en Argentina, la dirigencia de Talleres de Córdoba sigue muy de cerca la evolución del delantero, atentos a cada paso que da en el fútbol peruano bajo el mando de Guede.

Luis Ramos también sería tomado en cuenta en el partido ante ADT. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última derrota por 1-0 ante Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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