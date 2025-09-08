El presente de Alianza Lima no solo se mide dentro de la cancha, sino también en las gerencias de Matute. El club íntimo vive un momento de estabilidad que se traduce en buenos resultados deportivos. Sin embargo, uno de los temas que más interés genera en la hinchada es la continuidad de sus referentes. En ese contexto, el gerente general Fernando Cabada rompió su silencio y habló sobre lo que se viene para Paolo Guerrero y Hernán Barcos, dos de los futbolistas más queridos por la afición blanquiazul. Además, también tocó brevemente la situación de Néstor Gorosito, actual técnico del equipo, aunque dejó en claro que la atención principal está en los jugadores.

Fernando Cabada fue enfático al señalar que el club trabaja con un presupuesto ordenado, lo que ha permitido sostener un plantel competitivo sin caer en desbalances económicos. Según explicó, esa misma planificación será clave para decidir las renovaciones de los futbolistas más experimentados, entre ellos Guerrero y Barcos, quienes han sido fundamentales en las últimas campañas de los íntimos.

El directivo destacó que ambos jugadores representan mucho más que lo deportivo, pues su liderazgo y compromiso con el club han dejado huella en el vestuario. “Paolo y Hernán son jugadores muy importantes para la institución, tanto por su calidad como por su compromiso con Alianza”, indicó, dejando abierta la puerta para que las negociaciones continúen en las próximas semanas.

Eso sí, Cabada dejó en claro que la decisión final no pasará únicamente por su cargo, sino que dependerá del trabajo conjunto con el área deportiva. En ese sentido, mencionó que será Franco Navarro, director deportivo, quien sostenga las conversaciones iniciales con ambos delanteros antes de definir cualquier anuncio oficial.

¿Se queda Nestor ‘Pipo’ Gorosito?

Sobre el caso de Néstor Gorosito, el gerente explicó que existe una idea clara de continuidad, aunque por ahora no se ha fijado una fecha para oficializar su renovación. Cabada resaltó que el proyecto institucional apunta a mantener la estabilidad en el banquillo, algo que no siempre ha sido común en el fútbol peruano.

El dirigente íntimo también recordó que el club atraviesa un año especial por los retos deportivos que aún tienen en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Según comentó, la prioridad es mantener el enfoque en las competencias, mientras en paralelo se avanza con las gestiones administrativas para asegurar el futuro de la plantilla.

Más allá de las renovaciones, Cabada mencionó que Alianza sigue evaluando proyectos de infraestructura como la ampliación del estadio Alejandro Villanueva y la creación de un Centro de Alto Rendimiento. Estas obras buscan reforzar la identidad del club y darle herramientas sólidas a las próximas generaciones.

En ese panorama, la hinchada aliancista aguarda con expectativa lo que sucederá con sus referentes. Las palabras de Cabada confirman que hay disposición a escuchar y negociar, aunque el anuncio oficial tendrá que esperar. Mientras tanto, Guerrero y Barcos seguirán siendo piezas claves en el equipo blanquiazul que aún sueña con hacer historia en lo que resta del año.

