Alianza Lima fue sorprendido por Deportivo Garcilaso en Matute y perdió la chance de acercarse a los líderes del Torneo Clausura. De hecho, el cuadro cusqueño trepó a la punta del campeonato y hoy Universitario de Deportes y Sporting Cristal también se pueden alejar. En ese sentido, Fernando Gaibor -autor de uno de los goles de descuentos- lamentó la caída y también explicó que sintieron las ausencias de los suspendidos Carlos Zambrano y Renzo Garcés. De paso, apuntó contra quienes sancionaron a sus compañeros.

“Analicen las veces que nos expulsaron jugadores donde no hay rojas (por el clásico). Hoy no contamos con dos centrales porque alguien grabó algo externamente. Desde inicios de año siempre jugamos con dos, tres o cuatro expulsados y lesionados. Nosotros no jugamos relajados en liga. No pongo excusas, pero nos merman el plantel”, apuntó el ecuatoriano en conferencia de prensa.

Por ese motivo, Néstor ‘Pipo’ Gorosito tuvo que echar mano de Gianfranco Chávez en la zaga central junto a Jean Pierre Archimbaud, habitual volante improvisado anoche en la defensa, y la fórmula no le dio resultados. Es más, el DT no tomó en cuenta a Jhoao Velásquez, zaguero central que juega en la reserva que disputa en Liga 3.

El punto es que Gianfranco Chávez encendió las alarmas pues fue cambiado por precaución, aunque le hicieron una tomografía y el departamento médico de Alianza Lima confirmó que está estable. Anoche durmió en una clínica local para seguir su evolución, y los íntimos esperan contar con él para los próximos retos en Liga 1 y también en Copa Sudamericana.

Precisamente con respecto a la llave ante la U. de Chile, y de cara al duelo de ida de este jueves en Matute, Pablo Ceppelini tomó la palabra. “Yo creo que es la ilusión de todos, de los hinchas, de los jugadores, del grupo, estamos muy ilusionados con la Copa, pero no podemos perder de vista el campeonato local. Alianza tiene que pelear todos los frentes. Obviamente, perder a Garcés y a Zambrano, dos baluartes en defensa, dos jugadores de jerarquía, los extrañamos mucho”, señaló el uruguayo.

A su vez, el volante de Alianza Lima aseguró que no se guardaron nada en el plano local. “Un partido de Copa es otra cosa. Salimos todos los partidos a ganar, no nos guardamos nada. Es una derrota que nos golpea, pero tendremos revancha”, finalizó en zona mixta.

