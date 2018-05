Una nueva polémica se generó en torno a Alianza Lima. Primero, en plena trasmisión del partido ante Palmeiras, un reportero de cancha manifestó que los jugadores íntimos se reunión con Pablo Bengoechea para hacerle extensivo su descontento con el estilo de juego del equipo. Luego, Leao Butrón y compañeros dieron conferencia de prensa para desmentir la información que se lanzó por el aire de Fox Sports Perú.

Horas después, el periodista de Fox Sports Perú, que lanzó la información, respondió a los argumentos que ofrecieron Rinaldo Cruzado y Leao Butrón en conferencia de prensa en Matute, tras perder ante Palmeiras por Copa Libertadores.

“Creo que ayer se malinterpretó lo que dije. No se me entendió. Pero sí tengo la información de que los jugadores se reunieron con Bengoechea para dar una idea. Y era que no estaban conformes con la manera de cómo estaban jugando. Los resultados negativos era una consecuencia de lo que estaban evidenciando”, dijo el reportero de Fox Sports Perú.

Cruzado calificó de “malintencionado y de mal gusto” los comentarios que lanzó el reportero de Fox Sports. El capitán íntimo fue claro en su intención de cortar su relación con el periodismo.

“Yo no soy un mal tipo, un malintencionado. He dado mi información, como periodista. Tengo esa función y quiero que la valoren”, concluyó el reportero de Fox Sports.

