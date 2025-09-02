La polémica por el último clásico disputado en el Estadio Monumental, sigue todavía su curso. A pesar de que ya han pasado varios días desde el empate que no dejó contento a muchos, las polémicas siguen robándose los focos por los constantes reclamos de los clubes ante algunas acciones que han sido criticadas por los mismos. A su vez, un informe de la terna arbitral reveló que jugadores fueron partícipes de algunos improperios en su contra, uno de ellos Renzo Garcés quien, junto a Alianza Lima, presentaron su descargo a la Comisión Disciplinaria de la FPF.

La situación se tornó especialmente delicada tras conocerse el acta del árbitro Jordi Espinoza, donde comentó que Garcés le habría faltado el respeto, lo que generó preocupación en el club íntimo por una eventual sanción más severa. Frente a ello, la directiva blanquiazul decidió reaccionar con rapidez para sostener la defensa de su jugador.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo aseguró que el club ya elevó el descargo correspondiente. Para el directivo, la imputación contra Garcés carece de sustento y no corresponde al profesionalismo que caracteriza al defensor.

Franco Navarro confirmó que presentaron descargo a la CD-FPF. (Foto: Captura X)

En su mensaje, Navarro Mandayo resaltó las cualidades personales y profesionales del central, quien además viene siendo considerado en la Selección Peruana. “Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo”, indicó, destacando que la trayectoria del zaguero no condice con las acusaciones señaladas en el informe arbitral.

El dirigente también subrayó la necesidad de que los órganos de justicia deportiva actúen con absoluta transparencia. “Solicitamos a los órganos de administración de justicia de la FPF que actúen con imparcialidad, equidad y con amplios fundamentos técnicos en todos los casos que se analicen”, añadió.

El episodio ha reabierto además el debate sobre la conducta dentro del campo de juego y la manera en que se consignan los informes de los jueces. Mientras Universitario y Alianza continúan defendiendo a sus jugadores, la Comisión Disciplinaria tendrá la responsabilidad de evaluar con objetividad los descargos presentados antes de emitir una resolución final.

Finalmente, Navarro Mandayo reafirmó el compromiso del club de proteger a su plantel en cada instancia. “En el Club Alianza Lima defenderemos siempre los intereses de la institución y de nuestro equipo”, concluyó el gerente deportivo a la espera de una resolución que les parezca justo en ambos casos.

¿Qué dijo Renzo Garcés sobre el informe?

En el escrito de Jordi Espinoza resaltaron dos situaciones claves. La primera fueron los insultos de Rodrigo Ureña, jugador de los cremas, en su marcha a los camerinos. Sumado a ello, otro de los implicados fue Renzo Garcés, quien también tuvo palabras subidas de tono, reclamando una posible influencia en el desarrollo del partido. Sin embargo, el defensa blanquiazul fue el primer en defenderse y lo hizo a través de redes sociales.

“El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12:22″, publicó Garcés en su cuenta de Instagram. Esta cita estuvo acompañada de la foto de Renzo con la camiseta de la Selección Peruana y también, en la parte inferior, dijo que “la verdad siempre será mejor que la mentira”.

Renzo Garcés dejó mensaje, tras acusaciones de insultos. (Captura: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR