Sporting Cristal derrotó 2-1 a ADT por la jornada 16 del Torneo Apertura, pero el equipo celeste continúa atravesando un complicado momento futbolístico. Tras el encuentro, uno de los referentes del plantel, Miguel Araujo, decidió alzar la voz y realizó una dura autocrítica por los constantes errores que viene teniendo el equipo rimense en todas las líneas.

“Creo que ya estamos hartos de que ataquemos 15 o 20 veces y nos hagan un gol”, señaló inicialmente el defensor de Sporting Cristal, visiblemente incómodo por la situación que atraviesa el cuadro celeste.

Además, Araujo dejó en claro que el principal problema del equipo pasa por la falta de responsabilidad en momentos puntuales de los partidos, algo que viene golpeando anímicamente al plantel.

“Ya estamos hartos también de quedar mal parados, de no tener responsabilidad cada uno. Creo que si nos ponemos una mano en el corazón, hay que decirnos las cosas”, comentó el central rimense.

El defensor también remarcó que los errores defensivos se vienen repitiendo constantemente y aseguró que no pueden permitirse seguir concediendo goles tan fácilmente en el campeonato.

“Nos llegan una vez y nos concretan. No puede pasar que reciban solos en el área. Hay que tener responsabilidad”, agregó el jugador celeste tras el partido.

Asimismo, Miguel Araujo dejó en claro que las declaraciones no servirán de nada si el equipo no cambia su actitud dentro de los entrenamientos y durante los partidos oficiales.

“No va a alcanzar nada si solamente hablamos. Esto va a alcanzar cuando tomemos responsabilidad cada uno y nos saquemos el ancho en los entrenamientos”, sostuvo el defensor.

Por otro lado, el futbolista también reveló que varios jugadores vienen realizando esfuerzos físicos importantes pese a tener molestias o lesiones, priorizando el momento que atraviesa Sporting Cristal.

“Uno está aquí por amor, porque sabe que el equipo necesita. Hay varios que están mal y quieren estar porque el club necesita del esfuerzo de todos”, comentó.

Ahora, Sporting Cristal se prepara para enfrentar a Cerro Porteño con el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores o, en su defecto, asegurar su pase a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana.

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