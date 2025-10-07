Luego de un fin de semana pesado, con una derrota en Huánuco a manos de Alianza Universidad, en Alianza Lima están utilizando estos días de receso en la Liga 1 para hacer una evaluación interna de este segundo semestre y tener las cosas claras pensando en la planificación para la temporada 2026. Así pues, un tema importante y genera muchas dudas en la hinchada blanquiazul es la continuación de Néstor Gorosito como director técnico.

Si bien se sabe que hay diálogos avanzados y todo está encaminado para que el entrenador argentino renueve hasta diciembre del próximo año, todavía no hay ningún documento firmado. Así pues, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del conjunto victoriano, aclaró el panorama y reveló cómo van las tratativas.

En primera instancia, el directivo negó rotundamente que exista un condicionante para la renovación de Gorosito, como quedar entre los tres primeros de la tabla de posiciones acumulada. Eso sí, reafirmó su respaldo y aseguró que en la interna están contentos con lo que viene haciendo, pese que los últimos resultados no han sido los mejores.

“En un equipo grande como Alianza Lima, el objetivo siempre es quedar primeros. Descarto completamente que se le haya puesto como condición a Gorosito terminar entre los tres primeros lugares de la tabla acumulada. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando”, manifestó.

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, Navarro Mandayo remarcó que las negociaciones con Néstor Gorosito están avanzando de manera positiva, pero como esto es fútbol, todo puede suceder de un momento a otro y los planes pueden cambiar. “La negociación está muy avanzada, pero esto es fútbol. Todo puede pasar”, añadió.

Por último, el gerente deportivo de Alianza Lima reveló que buscan consolidar un proyecto deportivo serio de cara al 2026, por lo que, a diferencia de otros años, sostendrán gran parte del plantel. “Lo que buscamos es darle sostenibilidad a un proceso. Vamos a mantener una base de aproximadamente el 70 % de jugadores. No es posible que cada año se busque cambiar”, finalizó.

Franco Navarro Mandayo llegó a Alianza Lima tras su paso por la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: FPF)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

