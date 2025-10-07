Con el sueño de una clasificación a un Mundial prácticamente guardado en los cajones hasta que inicie un nuevo ciclo de eliminatorias, la Selección Peruana no descansa porque tendrá la oportunidad de seguir probando a las piezas que necesitará en la búsqueda del cupo a la próxima edición del 2030. Teniendo eso claro, los trabajos de la FPF siguen su curso, sobretodo al momento de elegir al nuevo estratega que llevará las riendas del equipo. Jean Ferrari, fue el encargado de revelar el proceso que se seguirá para contratar al nuevo comando técnico.
Noticia en desarrollo...
