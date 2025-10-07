Si bien el Torneo Clausura 2025 ha entrado a una pequeña pausa por la fecha FIFA de este mes, pues la Selección Peruana tendrá un duelo amistoso este próximo viernes 10 de octubre, el pensamiento del hincha peruano se mantiene mucho más enfocado en lo que será la resolución de la Liga 1. Con Universitario que sigue siendo el único líder y con amplia diferencia, las polémicas siempre rondan sus partidos y el último que lo selló con triunfo no fue la excepción.

Fue apenas en los primeros minutos del segundo tiempo, cuando la ‘U’ ya tenía un gol de ventaja en el marcador, el momento exacto en el que un acercamiento peligroso de Juan Pablo II se armaba desde el medio campo. El uruguayo Christian Tizón fue el protagonista de esta acción tratando de salir en un contragolpe rápido.

Sin embargo, no lograría su cometido por la interrupción de uno de los zagueros del cuadro ‘crema’. Ánderson Santamaría fue el gran responsable de responder ante esta acción y un barrido tardío impacta de lleno al pie del volante del cuadro de ‘Chongoyape’, a pesar de la dureza de la infracción no se le mostró alguna amonestación.

Universitario venció 3-0 a Juan Pablo II en el Torneo Clausura. (Foto: GEC)

Esto, terminó causando mucha polémica en las redes sociales donde volvió a abrirse el debate sobre el arbitraje en nuestro país, comparando con jugadas anteriores en donde otros futbolistas de diversos equipos si habían sido expulsados por situaciones similares. Fue el propio Winston Reátegui quien también salió a comparar dicha acción, con una reciente en la que Yotún fue expulsado en Chongoyape.

“Vemos otras jugadas como la de Yotún que es menos, y encima saca el pie, pero es roja. Entonces es lo que muchas veces todo el mundo dice y con justa razón: No hay coherencia entre las decisiones de uno y otro”, dijo el expresidente de la CONAR, alegando que de la misma manera Santamaría debió ser amonestado.

Bajo esa premisa, el conductor también envío un consejo, explicando que si desde la institución rectora de los árbitros, se llega a la conclusión de que ese tipo de jugadas tendrá como resultado una tarjeta roja, debería ser un consenso para todos, de tal forma que se puedan equiparar las decisiones.

“Si van a empezar a sancionar los pisotones, correcto. Si esa es la decisión que se da en CONAR, correcto, pero todos deber definirlo. No todos los pisotones terminan siendo roja”, detalló el excolegiado.

Tarjeta Roja a Yoshimar Yotún en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II. (Video: L1 Max)

Finalmente, Reátegui explicó que hay diversos factores que definen la capacidad de un árbitro principal. Si bien, de acuerdo a la CONAR, todos están aptos para regir sus funciones, siempre habrá uno que resalte más que otro por el manejo de decisiones que pueda mostrar en el terreno de juego.

“Así como los futbolistas, no todos tienen la misma calidad. Igual los árbitros, cada árbitro debe tener criterio, personalidad, autoridad y toda una serie de condimentos. Por eso hay árbitros que se destacan más que otros y hay árbitros que si se ubican mejor, visualizan mejor las faltas, las entienden mejor y resuelven mejor también”, concluyó.

