Alianza Lima no atraviesa por un buen momento al nivel deportivo, luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile y cada vez quedar más lejos de la lucha por el título de la Liga 1, tras la derrota del último fin de semana frente a Alianza Universidad. En medio de este panorama, las voces de la interna no han tardado en hacerse escuchar, tomando como punto de partida una profunda autocrítica en la búsqueda de un cambio.

Uno de los que recientemente tomó la palabra fue Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, quien se dio cita este martes 7 de octubre a la inauguración del Caminito Íntimo, nuevo boulevard ubicado en el barrio de Matute, en La Victoria. Al ser consultado sobre la actualidad del club, mantuvo la autocrítica hacia la interna, pero con otro tono.

Cabada, además de referirse a una autorreflexión desde todos lo ángulos para corregir los errores cometidos en el último tiempo, no dudó en cuestionar la labor de los árbitros de la Liga 1, señalando directamente a Víctor Hugo Carrillo, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR); en su intervención, describió la labor de los colegiados como delincuencial.

“Este es un espacio para hacer una autorreflexión, una autocrítica. Aparte de las cosas, que salen sobrando como hablar del arbitraje delincuencial que existe, en manos del señor Víctor Hugo Carrillo, aparte de eso, del mal arbitraje que hay, la idea de ahora no es tratar esos temas, sino pensar qué tenemos que ver nosotros hacia adentro y qué es lo que tenemos que hacer mejor”, sostuvo ante los medios de comunicación.

Si bien reafirmó que la institución victoriana tiene mucho por corregir en la interna, Fernando Cabada continuó cuestionando la idoneidad de los árbitros que imparten justicia en el campeonato, argumentando que hay un sesgo en su desempeño en cada partido. En líneas generales, espera que puedan pasar este mal momento y cerrar de la mejor manera la temporada 2025.

“Lo cierto es que existe este sesgo terrible en el arbitraje, pero existen cosas que Alianza Lima tiene que hacer mejoras en la interna. En ese sentido, respaldo a Franco Navarro y este proceso de autorreflexión que se está emprendiendo para ver qué es lo que vamos a hacer mejor y tener los resultados que todos los aliancistas merecemos”, agregó.

Por último, el administrador de Alianza Lima fue consultado sobre la continuidad de Néstor Gorosito como entrenador del equipo para el 2026. Esta interrogate surgió a raíz de la versión de RPP Noticias, donde señalaron que el área deportiva, encabezada por Franco Navarro, puso como condición que queden ubicados entre los tres primeros de la Liga 1 para que se materialice la renovación del argentino.

“Las condiciones deportivas dependen de Franco Navarro, yo respeto mucho lo que él hace y decide. No voy a aseverar ni negar nada. Yo ya di mi opinión y la mantengo, dependo de lo que Franco me diga”, sentenció Cabada, dejando en claro que ya le hizo saber a Navarro su postura respecto al futuro de ‘Pipo’ Gorosito. ¿Se dará la firma en las próximas semanas?

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

