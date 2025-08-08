Con Alianza Lima en un momento de irregularidad en la Liga 1 y con un solo triunfo en lo que va del Torneo Clausura –cinco puntos en cuatro jornadas disputadas–, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú –máximo acreedor del club y que anteriormente se llamaba Fondo Blanquiazul–, salió al frente y cuestionó las decisiones arbitrales que se han tomado en los últimos encuentros del conjunto íntimo. Esto, especialmente, tras el reciente 0-0 ante Sporting Cristal donde expulsaron a Sergio Peña por doble amonestación.

Según señaló el directivo en una entrevista con TV Perú Deportes, se encuentra muy preocupado por la reincidencia de lo que él considera errores arbitrales en los compromisos donde Alianza Lima se estaría viendo perjudicado. Según afirmó, si bien no dio nombre de por medio, hay una guerra sucia en contra del conjunto de La Victoria ya que las sanciones le parecen desmedidas.

“Estoy muy preocupado porque ya he visto que hay una reincidencia en el tema de malas decisiones arbitrales. El VAR no está cumpliendo su labor, que es corregir los errores. Creo que sí hay guerra sucia porque en el desarrollo del torneo, las sanciones me parecen desmedidas”, señaló.

Para el directivo, a lo largo de los últimos años siempre hubo una campaña sucia en contra de Alianza Lima, pues considera que al ser un club grande siempre da de qué hablar en la opinión pública. “Siempre hubo campañas en contra de Alianza porque es el equipo más grande del Perú, después de la política, Alianza siempre va a dar noticia”, añadió.

Alianza Lima empató sin goles con Sporting Cristal en Matute. (Foto: GEC)

Por otro lado, Jorge Zúñiga se refirió a Jean Ferrari y su nuevo cargo como director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), lugar al que llegó tras su renuncia a la administración provisional de Universitario de Deportes. Como se recuerda, el exfutbolista venía siendo contactado desde mucho antes desde la Videna y recién a comienzos de agosto tomó el mando de las decisiones deportivas en el máximo ente rector de nuestro balompié.

Para Zúñiga, más allá del éxito que tuvo como administrador de un club como la ‘U’, ahora Ferrari deberá tomar otro rol desde su nueva posición en la FPF, buscando generar unidad al dejar de lado su hinchaje por los cremas. Esta opinión también surge a raíz de su estilo confrontacional y cómo manejó las relaciones con Alianza Lima cuando estaba en la institución merengue.

“No comparto sus formas, pero ha tenido cierto éxito como administrador temporal en Universitario. Ahora que tiene un nuevo cargo, espero que se desprenda de la piel de hincha y lo vea como un cargo que implica generar unión”, sentenció el presidente de Aliancistas por el Perú.

Jean Ferrari fue presentado como nuevo director general de Fútbol en la FPF. (Foto: Pedro Salazar / Depor)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Ayacucho FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 9 de agosto desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Ciudad de Las Américas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

