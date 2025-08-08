En medio de una temporada que está siendo muy exigente en el plano local e internacional –con la expectativa de lo que sucederá la próxima en la llave ante Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Libertadores–, Alianza Lima sumará a una cara en las próximas horas. Se trata de Franco Navarro Mandayo, quien asumirá como gerente deportivo y trabajará junto a su padre, Franco Navarro Monteiro, director deportivo del club.

Tras la salida de José Bellina a mediados de junio, la Gerencia Deportiva se había quedado sin una cabeza y en tienda íntima estaban esperando el tiempo prudencial para encontrar al candidato ideal para tomar el timón de dicha área. De esta manera, Navarro Mandayo fue el elegido y dentro de poco será anunciado de forma oficial por la institución de La Victoria.

El exfutbolista, quien entre el 2012 y 2013 también estuvo en Alianza Lima como parte de la plantilla y se retiró del fútbol en el 20158, hoy vuelve al club para asumir otro rol y buscará darle continuidad a lo hecho por Bellina. Su último trabajo fue en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde estuvo como gerente de selecciones nacionales hasta comienzos de julio.

Según se supo, Navarro Jr. viajará con el plantel blanquiazul a Huamanga para el compromiso de este fin de semana frente a Ayacucho FC, por la quinta jornada del Torneo Clausura. Eso sí, después de ser a anunciado formalmente, recién iniciará sus labores la próxima semana.

Por otro lado, a propósito de las decisiones deportivas de Alianza Lima en los últimos meses, este jueves se oficializó la incorporación de Gianfranco Chávez desde Sporting Cristal tras pagar su cláusula de salida. El zaguero nacional ya sumó su primer entrenamiento bajo la tutela de Néstor Gorosito y fue considerado en la convocatoria de los viajeros a suelo ayacuchano.

Se espera que el exdefensor rimense sume minutos frente a los ‘Zorros’ y empiece a coger ritmo de competencia lo más pronto posible, ya que la idea es que también sea tomado en cuenta para la ida ante la Universidad Católica de Ecuador. Con la fecha de suspensión que arrastra Carlos Zambrano en la Copa Sudamericana, Chávez le será de mucha utilidad a ‘Pipo’. Veremos qué decide con el correr de los días.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Ayacucho FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 9 de agosto desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Ciudad de Las Américas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

