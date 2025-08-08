Este está siendo uno de los mercados de pases de mitad de temporada más movidos en los últimos años y, a pocos días para que se cierre el libro de transferencias –el lunes 18 de agosto–, todavía podríamos tener más sorpresas. En medio de esto, en las últimas horas empezó a rondar el rumor sobre un posible interés de Sporting Cristal por Pablo Sabbag, a propósito de la necesidad de los celestes por sumar a un ‘9’ de calidad comprobada en la Liga 1 y que pueda ayudarles a pelear por el título nacional.

El exdelantero de Alianza Lima por estos días se encuentra en el Suwon FC de la K League 1 (Primera División de Corea del Sur) y está teniendo un destacado 2025, registrando nueve goles y una asistencia en 21 partidos disputados. Así pues, cuando su nombre sonó como una alternativa para repotenciar el plantel de Paulo Autuori, la hinchada rimense lo tomó de manera positiva.

Sin embargo, lo que hasta ayer parecía ser un rumor que podía tomar fuerza con el correr de las horas, quedó en nada con la publicación del propio Pablo Sabbag en su cuenta de X (antes Twitter), afirmando que, si bien sería un honor para él que un club como Sporting Cristal se interese por sus servicios, es algo que por ahora está muy alejado de la realidad.

“Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero decir que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí. Sin embargo, dejo claro que no he tenido ningún contacto con ellos”, manifestó el atacante colombiano de 29 años que militó en Alianza Lima entre el 2023 y 2024, marcando 14 goles en 43 encuentros.

Pablo Sabbag juega actualmente en el Suwon FC de Corea del Sur. (Foto: Alianza Lima)

Asimismo, reafirmó su hinchaje por el club de La Victoria y aseguró que, si en algún momento se le presenta la posibilidad de volver al fútbol peruano, solo lo haría para jugar por ellos. “Todos saben que mi corazón es 100 % aliancista y que, en Perú, si algún día regreso, sería para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima”, aseveró.

Con esto quedan desechadas las especulaciones que lo ponía de vuelta en la Liga 1 y por ahora Sporting Cristal tendrá que seguir buscando a un ‘9’ para suplir la partida de Martín Cauteruccio, quien se marchó al Bolívar tras el Torneo Apertura. Según se supo en las últimas horas, el centrodelantero al que apuntan los cerveceros está en el mercado brasileño y pronto tendremos novedades.

Mientras tanto, los únicos refuerzos confirmados en tienda bajopontina en este mercado de pases han sido Miguel Araujo y Luis Abram, quien llegaron para darle jerarquía al bloque defensivo de Paulo Autuori. Si bien la ‘Fiera’ estará ausente por unas tres semanas debido a una fractura en su muñeca, en su regreso hará dupla con el ‘Profeta’ y ‘SC’ tendrá una zaga de nivel de selección. Veremos si con esto les alcanza para pelear por el título.

Miguel Araujo es uno de los fichajes de Sporting Cristal en este mercado de pases de mitad de temporada. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar por 1-1 con Alianza Lima, Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 10 de agosto desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR