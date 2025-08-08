Sporting Cristal sorprendió a todos sus hinchas con una tarde de doble presentación. Este viernes, en conferencia de prensa, el club celeste oficializó la llegada de dos fichajes que prometen dar que hablar en el Torneo Clausura: Luis Abram y Cristian Benavente. El ‘Chaval’, de 31 años, regresa al fútbol peruano tras su paso por el Fc Buzau Rumanía y lo hace con un contrato firmado hasta diciembre de 2026, dejando en claro que su compromiso con el club es a largo plazo. La expectativa por verlo en acción es alta, especialmente porque el próximo reto del equipo será nada menos que ante Melgar en Lima. Sin embargo, Benavente no juega desde abril, ¿está listo físicamente para debutar este fin de semana o deberá esperar algunos días más para saltar al campo?

Benavente fue consultado sobre su estado físico y no dudó en aclarar que se encuentra en óptimas condiciones para competir. Recordó que su último paso en Europa coincidió un calendario distinto al del Torneo Clausura, lo que le permitió mantenerse en actividad únicamente hasta abril del presente año.

En ese sentido, el ‘Chaval’ detalló que su llegada al fútbol rumano fue inmediata tras dejar su anterior club. “Me fui un miércoles y el sábado estaba jugando en Rumanía. Eso cuando llegué y jugué prácticamente todos los partidos hasta que terminó la temporada”, explicó ante los medios presentes en La Florida.

Además, el atacante recalcó que su ausencia en las canchas en meses recientes no se debe a una lesión ni a problemas físicos, sino simplemente a que su calendario no coincidía con el de las ligas sudamericanas como la Liga 1.

“Si no he jugado algún partido en este tiempo es porque no estaba en una liga americana, por decirlo así, estaba en un calendario europeo”, señaló Benavente, dejando en claro que ha seguido un plan de entrenamiento personal para no perder ritmo.

Sobre su preparación actual, el exjugador del Real Madrid Castilla aseguró sentirse al 100%. “Físicamente, estoy muy bien, estoy perfectamente, he venido entrenando, he venido haciendo mi trabajo, que es estar físicamente bien y estoy perfectamente para lo que el entrenador decida”, manifestó.

Si bien su mensaje deja abierta la posibilidad de verlo ante Melgar, todo indica que la decisión final quedará en manos del comando técnico liderado por Paulo Autuori. El propio futbolista evitó confirmar su participación, mostrando respeto por los tiempos y evaluaciones del estratega brasileño.

Benavente se mostró motivado con el reto de vestir la camiseta celeste y competir por el título nacional. Considera que su experiencia en el extranjero puede ser un aporte importante para el plantel y buscará consolidarse en el primer equipo.

Anuncio oficial de Cristian Benavente en su regreso al fútbol peruano. (Foto: Captura Sporting Cristal)

¿Cuándo debutaría Benavente con Cristal?

El debut de Cristian Benavente con Sporting Cristal en este segundo tramo del campeonato será una verdadera prueba de fuego, y la expectativa del hincha celeste por ver al ‘Chaval’ en acción crece. El cuadro de Paulo Autuori jugará frente a Melgar este domingo 10 de agosto a las 11 a.m. en el Alberto Gallardo por la jornada 5 del Torneo Clausura.

TE PUEDE INTERESAR