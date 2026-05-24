Sporting Cristal consiguió una importante victoria en el Torneo Apertura 2026 en medio del complicado momento que atraviesa el club, luego de ocho partidos sin conocer triunfos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, el técnico Zé Ricardo dejó en claro que el equipo todavía vive un contexto difícil tanto dentro como fuera del campo. Tras el encuentro, el entrenador brasileño salió al frente para defender el rendimiento de sus jugadores.

“La manera como se comportó es natural. Estamos hablando de un equipo grande, un equipo con muchas conquistas y muchos campeonatos”, señaló inicialmente el estratega rimense luego del encuentro.

Además, Zé Ricardo aseguró que comprende la reacción de la hinchada celeste debido a la historia y exigencia que siempre rodea a Sporting Cristal, especialmente en un momento donde los resultados fueron muy cuestionados.

“Para mí no hay duda que los equipos son grandes por causa de sus hinchas. Entonces, yo prefiero que la gente escuche mis palabras y no castigue tanto a los jugadores”, comentó.

El técnico también dejó en claro que el plantel sintió la presión durante el compromiso debido a todo lo que se habló en la previa y al complicado momento futbolístico que venía atravesando el club rimense.

“No somos máquinas; los jugadores estaban presionados hoy por todo lo que circuló este partido”, expresó el entrenador brasileño tras la victoria de Sporting Cristal.

Asimismo, Zé Ricardo destacó el nivel mostrado por el rival y recordó que no se trataba de un encuentro sencillo, considerando el presente competitivo que atraviesa el campeonato peruano.

“Tenemos como adversario un equipo que lucha y sale a jugar. Hace cuatro semanas atrás goleó 4-0 a Los Chankas”, agregó el DT celeste en conferencia de prensa.

Por otro lado, el entrenador también explicó que el desarrollo del encuentro estuvo marcado tanto por aspectos futbolísticos como emocionales, factores que terminaron influyendo en el rendimiento del equipo.

“Yo veo un partido complicado, no era un partido normal. Sé que los hinchas esperan una mejor versión del equipo”, sostuvo el estratega brasileño.

Finalmente, Zé Ricardo recordó las buenas actuaciones que Sporting Cristal mostró en la Copa Libertadores y aseguró que el equipo ya demostró que puede competir en escenarios complicados. Ahora, el cuadro celeste afrontará una verdadera final ante Cerro Porteño en busca de avanzar a los octavos de final del torneo.

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