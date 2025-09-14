Problemas en Alianza Lima. Conocida la suspensión de Renzo Garcés y Carlos Zambrano en el Torneo Clausura, por los hechos ocurridos en el clásico ante Universitario antes del receso por fecha FIFA, Néstor Gorosito tuvo que echar mano de Jean Pierre Archimbaud para ocupar el puesto de zaguero central al lado de Gianfranco Chávez, el único central disponible para jugar en la defensa, ante Deportivo Garcilaso. Sin embargo, el plan no resultó por ningún lado: los íntimos perdieron en Matute, Archimbaud no hizo un buen partido y Chávez se retiró lesionado.

En el caso del exjugador de Sporting Cristal, fue retirado en camilla por un choque con Ezequiel Naya, futbolista de Deportivo Garcilaso. Si bien quiso seguir, el cuerpo médico informó de que no era lo más recomendable. En medio de la duda, el zaguero abandonó la cancha y se sentó en el banco de suplentes. Por recomendación médica, fue a una clínica local donde le practicaron una tomografía y pasó la noche en dicho lugar por precaución.

Se espera que pueda reincorporarse a los entrenamientos en Alianza Lima, primero de cara al duelo ante Universidad de Chile de este jueves, por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana, y luego pensando en el choque del domingo, también en Matute, ante Comerciantes Unidos, debido a que su duelo de visita ante Los Chankas fue reprogramado por su participación internacional.

La preocupación es el próximo partido por el Clausura, pues ‘Pipo’ todavía no podrá contar con Zambrano ni Garcés -quienes todavía deben cumplir una y tres fechas de suspensión, respectivamente-, así que aguarda por la recuperación de Chávez, quien es el único zaguero central de experiencia disponible en el plantel.

Sin Erick Noriega, hoy en Gremio y quien era el habitual relevo en la defensa, los zagueros que tiene Alianza Lima en su plantel, además de Chávez, son los juveniles Jhoao Velásquez y Brian Arias, quienes ya debutaron esta temporada, incluso en Copa Libertadores en el caso del primero. Sin embargo, no fueron considerados ante Garcilaso.

“Con respecto a la elección de la dupla central (Archimbaud y Chávez), fue la que estuvimos trabajando porque nos brindó la mayor tranquilidad durante los entrenamientos previos a este partido, y creo que fue en su momento la mejor elección. También barajamos la posibilidad de que juegue Velásquez o Arias, pero en el transcurso de estos 15 días, esta dupla fue la que más seguridad nos transmitió, y por eso jugaron”, señaló Gustavo Zapata, asistente técnico de Alianza Lima, tras la derrota ante Garcilaso.

En ese caso, Néstor Gorosito tendrá la última palabra. Si se recupera Chávez, deberá decidir si la renueva la confianza a Archimbaud, utiliza a Velásquez o Arias, o una posibilidad es también bajar a Jesús Castillo, quien en situaciones de emergencia ha jugado en la zaga central.

