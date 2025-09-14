La Selección Peruana, con las derrotas ante Uruguay y Paraguay en la última fecha doble, tocó fondo en las Eliminatorias 2026 y selló su eliminación en el camino al Mundial de Norteamérica. Se cumplió la lógica y el equipo nacional no pudo ni siquiera sumar en los dos últimos partidos, y la primera decisión fue no renovar el vínculo de Óscar Ibáñez en el banquillo. Uno de los habituales convocados, pero que estuvo ausente en la última lista por lesión, es Miguel Araujo, quien tomó la palabra y habló de sus sensaciones tras el duro presente de la Bicolor.

Antes de viajar al Cusco para reaparecer en el Torneo Clausura, la ‘Fiera’ dejó un duro mensaje a las cabezas de la Federación Peruana de Fútbol. “El mensaje siempre es claro, es hablar menos y hacer más; periodistas, jugadores, todos hablamos y no actuamos. Desde la cabeza de la selección hasta los jugadores, acá se trata de ir al club, sacarse la putamadre y regresar a la selección y dar lo mejor de cada uno”, apuntó el defensa en El Var del Hincha.

Para el zaguero con pasado en FC Emmen de Países Bajos y Portland Timbers de Estados Unidos, el hecho de haber tenido tres técnicos en el último proceso eliminatorio (Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez) influyó negativamente en el desarrollo y crecimiento del plantel dentro de la cancha.

“Los comentarios que no suman, dejarlo a un lado. Un buen proceso es tener a alguien en la cabeza y terminar con él, pasó con Ricardo (Gareca) y pasa mucho con los equipos europeos. El tema de estar quitando técnicos, de estar quitando todo, también desestabiliza al equipo y a un país”, enfatizó el zaguero de Sporting Cristal.

Dicho esto, la última para por fecha FIFA fue positiva para Miguel Araujo en el cuadro celeste, pues superó una lesión en la muñeca y se alista para reaparecer en las canchas luego de más de un mes (se lesionó el 6 de agosto, ante Alianza Lima en Matute) este domingo ante Cusco FC. Con 30 años, la ‘Fiera’ se perfila para ser uno de los experimentados de la Selección Peruana en las próximas Eliminatorias.

Miguel Araujo disputó siete partidos y anotó un gol (a Uruguay) en las Eliminatorias 2026. (Foto: Jesus Saucedo / @photo.gec)

¿Qué se sabe del próximo DT de la Bicolor?

Tras la salida de Óscar Ibáñez, lo que se sabe con certeza es que el nuevo técnico de la Selección Peruana no asumirá de inmediato. La FPF pretende que inicie funciones a partir de enero de 2026, tiempo en el que podrá estructurar un proyecto más amplio, con una base de trabajo que abarque tanto a la mayor como a las divisiones menores.

En paralelo, la Selección Peruana afrontará los últimos amistosos del año con un equipo en transición (dos ante Chile y uno vs. Rusia). Los resultados de esos encuentros no serán determinantes, pero sí servirán como punto de partida para que el nuevo DT conozca la realidad del plantel y decida qué jugadores formarán parte del nuevo proceso.

Así, el fútbol peruano se encuentra en un momento de decisiones trascendentales. Jean Ferrari ya inició la ruta y en las próximas semanas se podrían conocer los primeros avances sobre quién será el elegido para llevar la batuta de la Bicolor. Lo único claro, hasta ahora, es que el objetivo es contar con un estratega de jerarquía internacional que le devuelva competitividad a la selección en el largo plazo.

Óscar Ibáñez dejó de ser entrenador de la Selección Peruana tras la derrota ante Paraguay. (Foto: Getty Images)

