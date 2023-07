Corozo puede hacer partidos bastante aceptables, como aquel que hizo recientemente ante River Plate por la Copa Libertadores, donde marcó un golazo de tiro libre y fue uno de los mejores del equipo de Tiago Nunes aquella noche en el estadio Monumental. Incluso, apelando a la memoria, puede ser el hombre clave de un campeonato nacional como pasó en la Liga 1 2020 con Roberto Mosquera como técnico. Allí, anotó ocho tantos en 28 duelos y se metió en el corazón de los hinchas, en la que fue su primera temporada en nuestro país, procedente de Independiente del Valle.

Pero por otro lado, Corozo también puede sacar de sus casillas a los hinchas, por ejemplo, fallando goles increíbles –como pasó en Guayaquil– o quizá no entrando en los partidos como tiene que ser, por ejemplo, no peleando las divididas a morir o decidiendo mal en los últimos metros de la cancha. Igual, siempre hay expectativa con él: de sus mejores momentos queda el recuerdo de su velocidad y potencia, de hecho, si está prendido es muy difícil que pueda ser controlado por sus marcadores en nuestra Liga 1. Igual, Washington no pasa por su mejor actualidad: lleva cuatro goles en 28 partidos de la temporada, pero apenas nueve de titular. Por más que tuvo la chance nunca terminó de convencer al entrenador de colocarlo en su ‘11′ básico.

El mea culpa de Washington

Corozo sabe bien que en sus pies tuvo la chance de mantener con vida a ‘SC’ en la Sudamericana o, por lo menos, pelear la clasificación en los penales. Pero sobre todo de finalizar el buen trabajo que realizó el equipo de Tiago Nunes en Guayaquil, donde peleó hasta el final para anotarle a los ‘eléctricos’. Por ello, hizo un mea culpa y lanzó un pedido especial a los hinchas ‘cerveceros’, que muchas veces lo cuestionaron por su actitud en la cancha.

“El equipo hizo un buen trabajo, siento que solo nos faltó hacer el gol, sentimos mucha tristeza por la eliminación. Les pido a los hinchas que apoyando al equipo, que sigan apoyando a mis compañeros y que me sigan apoyando a mí”, declaró en Guayaquil para el portal El Amague.

Por otro lado, el ecuatoriano también reveló lo que vivió a mitad de temporada, donde estaba en duda su continuidad en Cristal por diversas ofertas del extranjero y también de su país. Coincidentemente, hubo una propuesta de Emelec. “Hubo algún acercamiento con Emelec, pero me debo a Cristal y voy a dar todo por el equipo”, aclaró. Asimismo, habló sobre su futuro, pues acaba contrato con diciembre en Cristal y, según se rumorea, su objetivo es salir del fútbol peruano. “Por ahora tengo idea de eso, yo pertenezco a Cristal”.

Corozo en el ‘top 6′ de los más influyentes de Cristal en esta temporada:

Jugador Goles Asistencias Total Brenner Marlos 11 2 13 Alejandro Hohberg 9 4 13 Leandro Sosa 5 2 7 Joao Grimaldo 3 5 8 Irven Ávila 4 2 6 Washington Corozo 3 1 4

De vuelta al barrio

Con el adiós a la ‘Suda’, el Cristal de Nunes pensará únicamente en la Liga 1. El objetivo es claro: ganar el Clausura y pelear por el título nacional a final de año. Los celestes llevan una racha de 12 partidos sin perder y buscarán mantener la tendencia este domingo ante Melgar en Arequipa. Es uno de los tres líderes del torneo, junto al ‘Rojinegro’ y Universitario, todos con 10 unidades. El plantel viaja mañana rumbo a la ‘Ciudad Blanca’, donde ya ganó en julio del año pasado (1-0). Jhilmar Lora podría volver al ‘11′ luego de superar su molestia en la pierna derecha, la misma que lo apartó del duelo ante Emelec por la Copa.

