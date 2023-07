¿Qué equipo crees que llega con mejor nivel futbolístico al clásico?

No creo que haya mucha diferencia. En el caso de la ‘U’ se ve algo más estructurado desde que llegó Jorge Fossati, ya se sabe más o menos a qué juega. En tanto a Alianza, creo que Chicho le ha costado un poco conseguir eso. Nunca pudo encontrar un once base por diferentes situaciones, lesiones o jugadores que no se pusieron a punto. Pero los clásicos son partidos aparte y todo lo que se vive en la previa hace que influya en el futbolista, son partidos con mucha actitud y entrega, pero no veo mucha diferencia.

¿En Alianza Lima puede afectar el cuestionamiento a ‘Chicho’ previo al clásico?

Sí, sin duda. Pero ese tipo de situaciones al plantel y al comando técnico tendría que hacerlos más fuertes. Sacarle el lado positivo a eso. La presión aumenta, pero ahora más que nunca tienen que estar unidos y hacer una coraza para buscar revertir la situación. Si Alianza lo capitaliza bien, creo que puede ser un punto de quiebre positivo.

¿Estás de acuerdo con ese cuestionamiento?

No estoy de acuerdo. Entiendo que al equipo le ha costado encontrar automatismos sobre todo en ataque, la deuda es ahí. Pero sea ‘Chicho’ o sea cualquier el técnico, lo veo así porque sus números son buenos. Ya ha pasado antes que convocaron a un técnico para apagar un incendio, fue el caso de ‘Jayo’, Roverano y ahora con ‘Chicho’. Ahora él ha conseguido cosas, fue campeón el año pasado, ganó el Apertura y ahora es como que ‘me exprimiste y a la primera situación crítica prescindes de mí’. No lo veo correcto. Creo que debería terminar la temporada, ya está primero en el acumulado y jugaría la final en caso no sea campeón del Torneo Clausura. Yo le daría el crédito de continuar más allá de lo que suceda en el clásico.

Tú que lo conoces, ¿crees que a ‘Chicho’ podría afectarle esos rumores antes de un clásico?

Entiendo que lo que se percibe es que no había convicción de parte de dirigentes para que él sea técnico en un inicio y ya luego le dieron esa confianza. Cuando eres técnico de equipo grande, siempre habrá cuestionamientos, te exigen ganar siempre y también jugar bien. Yo no hablo con él, no sé qué pensará sobre esta situación. Sin duda hay presión, pero él es hombre de fútbol y tiene mucho carácter, sabe cómo manejar este tipo de situaciones.

¿Quiénes son los jugadores destacables en Alianza Lima y Universitario?

Más allá del partido de Andy Polo ante Corinthians, creo que la fortaleza de la ‘U’ va por el lado derecho, es el fuerte del equipo. También creo que Rodrigo Ureña es el que mueve los hilos. Si Piero Quispe repite el partido que hizo en la copa, seguro también será clave. Pero me quedaría con Polo y Ureña, son los que destacan más en el sistema implantado por Fossati.

En Alianza Lima no ha habido esa continuidad en algunos jugadores. Creo que Bryan Reyna tiene que ser el jugador desequilibrante y diferente, seguro va a tener un constante duelo con Polo y Corzo. También se espera mucho de Pablo Sabbag, es un jugador que debería aparecer. En estos partidos es donde se ve de qué están hechos los jugadores.

¿Esta ‘U’ es mucho mejor que la que perdió ante Alianza en el Apertura?

Es mejor, pero no sé si mucho mejor. Sí es verdad que llega un paso más adelante en funcionamiento que Alianza, eso está claro. Pero la ‘U’ no es mejor en tanto al plantel de jugadores, Alianza tiene mejor plantel y eso hay que demostrarlo en la cancha.

Alianza Lima no le gana a la ‘U’ en Matute desde el 2018, ¿hay presión?

Siempre hay presión. Cuando estás de local debes asumir el rol y eso no es fácil. Jugando con tu público, eso te exige y a eso te empuja. Uno tiene que tratar, como equipo, buscar el ritmo con lo que te pide el partido y no siempre lo que te pide la gente.

Mirando el Torneo Clausura, ¿para quién es más determinante este clásico?

El fixture de Alianza Lima es complicado, porque luego tiene tres o cuatro salidas a la altura y es un campeonato corto. Sin duda, perder el clásico alejaría ese objetivo, más allá de que falte mucho. Creo que por eso y por todo lo que se viene hablando en el club, es un partido más determinante para Alianza que para la ‘U’.

Has jugado en ambos equipos, ¿cuál es el clásico que más recuerdas?

He jugado 45 clásicos, a veces se me hace un poco difícil elegir uno o dos. Recuerdo el 4-1 que gané con Universitario en el Estadio Nacional en el 2000, porque es raro golear en un clásico. Y con Alianza Lima también pude golear por 4-2 también en el Nacional, pero a nivel individual me quedaría con el que gané con Alianza Lima 1-0 en Matute en el Apertura del 2002.

¿Quién es tu favorito para el sábado?

Quiero que gane Alianza Lima, dar un score es difícil, le tengo mucho respeto a la ‘U’. Pero soy muy hincha de Alianza y por todo lo que se está hablando a mí me gustaría que gane.

