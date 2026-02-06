Luego de un arranque exigente en la temporada y en medio de una serie internacional que todavía no está definida, Alianza Lima recibió noticias que golpean directamente la planificación deportiva. La derrota ante 2 de Mayo no solo dejó un resultado adverso en el marcador, sino también secuelas físicas en varios futbolistas que terminaron el partido con molestias. En un contexto donde el equipo debe alternar entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, cualquier baja se vuelve un factor clave. Por ello, el parte médico difundido por el club encendió las alarmas en tienda blanquiazul, justo antes de afrontar una seguidilla de partidos decisivos en Matute.
La situación más delicada está relacionada con el arco íntimo. Guillermo Viscarra fue sometido a exámenes médicos luego de presentar molestias durante el encuentro en Paraguay, y los resultados confirmaron una lesión muscular que lo marginará de los próximos compromisos.
Nota en desarrollo
