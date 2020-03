La comisión deportiva de Alianza Lima se pronunció, por intermedio de Gustavo Zevallos. El directivo se refirió al caso Jean Deza, que volvió a ser castigado de manera deportiva por Pablo Bengoechea. Asimismo, habló sobre la continuidad del delantero en la institución blanquiazul.

“Por encima de todo tenemos que proteger a la institución, al plantel y la hinchada. Todos merecen respeto. Como dijo el técnico, Deza no va a ser considerado y veremos que ocurre más adelante”, afirmó el gerente deportivo de Alianza Lima, en diálogo con ‘La Voces del Fútbol’.

En ese sentido, el directivo íntimo le puso paños fríos a los irregulares resultados que consiguió Alianza Lima hasta el momento; asimismo, afirmó que el cuadro de Pablo Bengoechea está netamente enfocado en tener una buena participación en la Copa Libertadores.

“En una cuarta fecha no me atrevo a hacer un análisis. Tenemos 10 jugadores nuevos y no es sencillo que todos se acomoden. Las críticas siempre están. Estamos tranquilos y sabemos que los resultados van a llegar”, aseveró Zevallos.

“Tenemos que clasificar en la Copa Libertadores. Vamos a enfrentarnos con equipos con historia, pero estar presentes todos los años nos da seguridad. Confío mucho en el plantel. Alianza se debe una buena copa”, concluyó el directivo de Alianza Lima.

Es preciso destacar que Pablo Bengoechea confirmó que entre lunes y martes se conocerá su decisión con respecto a la continuidad de Jean Deza en Alianza Lima.

