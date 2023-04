¿Qué conclusiones te dejó el debut de Alianza Lima ante Atlético Paranaense por la Libertadores?

Me sorprendió la alineación con Jesús Castillo y con Christian Cueva, yo creo que a Cueva todavía le falta el trabajo físico. En lo futbolístico, Alianza es Cueva y diez más . Eso sí, físicamente todavía no está. Después, Castillo para mí fue el mejor de la cancha. En líneas generales, el equipo mejoró en el segundo tiempo. En el primer tiempo, Alianza no atacó mucho. Atlético Paranaense es un equipo de jerarquía, de nivel, que ya ha sido campeón de torneos internacionales, pero en tema de posición, Alianza tuvo más la pelota. Después, los centrales Zambrano y García demostraron su jerarquía, sólidos. Lagos por momentos mejoró, Chávez en el primer tiempo tuvo algunos inconvenientes y mejoró, pero se lesionó. Ballón en lo suyo, Castillo fue el mejor del partido. Le puso carácter, personalidad, vértigo, ganó muchas divididas. Me sorprendió Costa, estuvo muy errático. Estuvo impreciso por momentos.

¿Y Bryan Reyna?

Para mí es el jugador más desequilibrante de Alianza. Más en el uno contra uno, pero llegando de cara al gol se le complica la toma de decisiones si remata o no. Sabbag en lo suyo, buscándose el espacio para definir. En líneas generales, si el segundo tiempo lo sigue jugando así Alianza, está para competir en la Copa Libertadores.

¿‘Chicho’ Salas, tu excompañero, se apresuró en mandar de titular a Christian Cueva?

Yo opino como hincha, ‘Chicho’ está en el día a día, él toma las decisiones. Yo, en lo personal, no lo hubiese llevado a Huancayo, lo dejaba en Lima trabajando esas dos semanas fuerte en lo físico. Hay que ser conscientes que Cueva no juega hace tiempo, es una cosa entrenar solo y otra con tus compañeros. Lo comento como hincha, Cueva estando bien es Cueva y diez más, por lo que puede hacer daño. Yo sé que trajeron a Cueva para Copa Libertadores.

El colombiano Andrés Andrade elevó su nivel futbolístico en las dos últimas fechas del Torneo Apertura...

Sí, mejoró mucho. Jugó más adelantado, más suelto, se le hace más fácil que en primera línea, ya que ahí tienes que marcar y tener más contacto con los desequilibrantes del otro equipo. Ojo que Concha al ponerlo de primera línea por su juventud ayuda mucho en la marca.

Tú jugaste de volante avanzada y terminaste en primera línea, incluso ayudando en la marca...

Sí, el futbol ha ido evolucionando en los últimos años. Yo jugaba más adelantado en los primeros años, donde tenía más opción del pase gol y remates desde afuera del área, pero con el tiempo fueron desapareciendo los volantes diez. Jugaba en primera línea, en su momento me costó, jugué ya más grande.

¿Podrían jugar juntos Cueva y Andrade?

Sí, dependiendo del rival, donde, antes era el equipo titular y te jugaba en cualquier sitio, ahora analizas al rival, el sitio a jugar, todo. Dependiendo del rival y el lugar, los dos pueden jugar, es lo que creo. Quizá Andrade un poco más adelantado que Ballón, y Cueva suelto, harían bien las cosas.

¿A quién te hace recordar el juego de Jesús Castillo?

No soy de comparar, pero tiene mucho atrevimiento. En las dividas iba fuerte, son esos jugadores que esperan esas oportunidades para aprovecharlas. Hay que ser consciente que siempre estuvo en la lista de concentrados, siempre tuvo minutos, pero ahora no desentonó desde arranque en un torneo internacional. Demostró tener carácter y personalidad, el chico. Eso es de ‘Chicho’, quien se dio cuenta que Castillo puede dar buenos resultados para Alianza.

Alianza sumó treinta partidos sin ganar en Copa Libertadores, pero la deuda pendiente también es de todos los clubes peruanos en torneos internacionales...

Siempre hay temas de las burlas, los memes, pero hay que ser conscientes de la circunstancias que está el fútbol peruano. La falta de organización, un equipo bajo o no bajó, el torneo empieza tarde, cada institución ve su propia ventaja. Acá el más vivo saca ventaja. A los jugadores tampoco se les da las herramientas de trabajo. Hay algunos que no tienen ni un predio para trabajar. Si queremos mejorar debe mejorar nuestra Liga. Mira lo que pasó con la Sub 17, el Mundial ya lo teníamos, pero ya no será organizado acá. Felicitar a los hinchas que están comenzando a llenar los estadios.

¿Qué te pareció el juego de Perú en los amistosos ante Alemania y Marruecos?

Eso hay que felicitar, no taparnos los ojos. Conseguir estos rivales de jerarquía, que han estado en el último Mundial, hay que felicitar por jugar ante estos rivales. Ojalá que la selección continúe jugando contra rivales así.

