La temporada 2025 de la Liga 1 ha llegado a su fin y los equipos que pelearon en la parte baja de la tabla han comenzado a tomar decisiones drásticas de cara al futuro. En Chongoyape, el objetivo principal se cumplió: el equipo logró mantener la categoría en su primer año en la élite. Sin embargo, la permanencia no fue suficiente para garantizar la continuidad del proyecto técnico. De manera sorpresiva para algunos, se ha confirmado la separación de caminos entre el club Juan Pablo II y el entrenador que los llevó a la primera división, Santiago Acasiete.

El anuncio oficial llegó a través de las redes sociales del cuadro de Chongoyape, donde se publicó un comunicado que puso punto final a una relación de dos años. El mensaje, aunque breve, estuvo cargado de reconocimiento hacia el profesionalismo del ‘Santi’, quien asumió el reto cuando el equipo aún militaba en el fútbol de ascenso y logró llevarlo a la máxima categoría.

El agradecimiento no fue solo para la cabeza del grupo. El club hizo extensiva la despedida a todo el comando técnico que acompañó a Acasiete en esta travesía. “Expresamos nuestro sincero agradecimiento al comando técnico encabezado por el DT Santiago Acasiete, junto a su asistente Germán Carty y el preparador físico Agustín Vasella”, detalló la institución.

Juan Pablo II hizo oficial la salida del comando técnico en sus redes sociales. (Foto: Captura X)

El legado de Acasiete en el club quedará marcado por su primera temporada. En el 2024, el estratega realizó un papel destacado en la Liga 2, construyendo un equipo sólido que consiguió el histórico ascenso. Ese logro le valió la renovación y la oportunidad de dirigir en primera, un desafío que asumió con la misma base pero con exigencias mucho mayores.

Sin embargo, el 2025 presentó una realidad muy distinta. Ya en la Liga 1, la historia fue compleja en cuanto al rendimiento del plantel. Los rivales fueron mucho más exigentes y el equipo sufrió para adaptarse al ritmo de la primera división, viviendo gran parte del año con la angustia de la zona roja respirándoles en la nuca.

Juan Pablo II se salvó del descenso en la penúltima fecha, por la reducción de puntos de Ayacucho FC. (Foto: Juan Pablo II)

¿Cuáles fueron los números de Juan Pablo II con Santiago Acasieta?

Tras disputar los 35 partidos de la temporada, el saldo del conjunto chiclayano fue de 8 triunfos, 9 empates y 18 derrotas. Estas cifras ubicaron al equipo en el puesto 15 de la tabla acumulada con 33 unidades, una posición que, si bien salvó la categoría, dejó muchas dudas sobre el funcionamiento colectivo.

El margen de salvación fue mínimo. Juan Pablo II logró quedarse en primera por apenas cuatro puntos de diferencia con la zona de descenso directo. A pesar de que dependía de la última fecha para definir su permanencia, una resolución que le quitó 3 puntos a Ayacucho FC, benefició para que el cuadro de Chongoyape logre salvarse antes de dicha jornada.

Ahora, si bien no se conoce el nombre del DT que reemplace a Acasiete, el mercado de pases ya se mueve con rumores fuertes, siendo el más sonado un supuesto acercamiento con Christian Cueva, quien milita en Emelec, como posible fichaje estrella para el 2026, lo que indicaría una inversión fuerte para no volver a sufrir con el descenso.

