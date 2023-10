Corrían los últimos veinte minutos del partido y muchos desde las gradas creían que Alianza Lima ya no tenía oxígeno para seguir corriendo en los 3 823 m.s.n.m. de Juliaca e ir en busca del 2-0, por lo que Deportivo Binacional tenía una última chance para buscar el empate. Sin embargo, con 39 años a cuestas y toda su experiencia de por medio, Hernán Barcos se fabricó su propia jugada tras un contragolpe letal y definió con categoría para aumentar la ventaja de los ‘blanquiazules’. ¿Qué nos dice esto y por qué el ‘Pirata’ dignifica la carrera de un futbolista en un torneo como el nuestro?

El argentino llegó en el 2021 para disputar la Liga 2 con Alianza Lima, pero a raíz de la ya conocida resolución del TAS se quedó para ser el abanderado en la delantera en busca del título de aquel año. El tiempo no solo lo convirtió en el máximo goleador extranjero que llegó a La Victoria –con su doblete del martes llegó a las 45 anotaciones–, sino también en un ejemplo para aquellos futbolistas que sueñan con tener una trayectoria trascendente en este deporte.

“Yo en lo personal no tomo alcohol, no fumo y no salgo de noche, eso es esencial”, dijo el ‘Pirata’ en una de sus primeras declaraciones como jugador ‘íntimo’ en el 2021. Aunque en su momento haya sonado como una simple descripción de su día a día, aquel mensaje caló hondo dentro de un club tan necesitado de reflexiones acerca de la disciplina de los jugadores y el respeto por el escudo al que defienden –especialmente por lo que vivieron en el 2020–. A partir de ahí, más que un goleador o referente, el cordobés se convirtió en la viva imagen del profesional que necesita, no solo Alianza Lima, sino nuestro campeonato.

Verlo correr en la altura de Juliaca como si fuera un juvenil, lleno de oxígeno y evadiendo el desgaste de un partido intenso como si de eso dependiera su vida, inspira. Si con 39 años pudo hacer eso en un contexto tan complicado para los futbolistas acostumbrados a jugar en el llano, habla muy bien de su preparación a lo largo de su carrera, con el único objetivo de disfrutar cada día como si fuera el primero y mantenerse vigente para que lo único que hable de él sea el gol. “Mucha gente no creía que íbamos a ganar. Con 39 años, que está viejo, que no le da para jugar en altura. Ahí está, 90 minutos y dos goles”, dijo tras ser la figura del encuentro.

Pero ojo, lo de Hernán Barcos también se explica en los números que lleva en esta temporada: 16 goles y 6 asistencias, siendo uno de los más influyentes en la Liga 1 Betsson. Otro dato importante es que 10 de esos tantos los consiguió en cinco dobletes: Unión Comercio, Binacional (2 en el Apertura y 2 en el Clausura), Deportivo Garcilaso y Carlos A. Mannucci. Aunque en su momento algunos cuestionaron su continuidad en el plantel a raíz de su cercanía a los 40 años, esas mismas personas esperan con ansias su renovación y que tenga la posibilidad de retirarse en Alianza Lima.

Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero de Alianza Lima con 45 tantos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





La escuela de Hernán Barcos

Cuando Alianza Lima planificó la temporada 2023 y armó su plantel pensando en competir en la Copa Libertadores, la llegada de Pablo Sabbag supuso un nuevo aire a la delantera y la necesidad de tener a Hernán Barcos como pieza de recambio. A nivel internacional el ritmo intenso exponía el desgaste del argentino y el ‘Jeque’ arribó a La Victoria para darle esa cuota de juventud a un equipo que buscaba dar pelea en su grupo. No obstante, más allá de los resultados negativos, la ecuación no salió como esperaban en tienda ‘íntima’.

Los problemas físicos y las lesiones apagaron el gran arranque del colombiano, que incluso fue elegido el mejor jugador del Torneo Apertura con 8 goles en 12 partidos disputados. A pesar de eso, el ‘Pirata’ lo acompañó desde el primer entrenamiento y en lugar de verlo como una competencia, lo apoyó en su adaptación y en aquellas cosas que necesitaba para sacar su mejor versión.

“Con Hernán hemos hecho una relación extraordinaria. Estoy muy agradecido con él por lo que ha sido conmigo. La verdad que no me ha pasado eso nunca. Es increíble. Quiere que esté mejorando todo el tiempo. Y por eso lo aprecio mucho”, narró Sabbag en mayo, mucho antes de que las lesiones le quitaran continuidad y lo relegaran a un rol secundario.

Sin ser el capitán, el ‘Pirata’ se comporta como si lo fuera dentro de Alianza Lima, anteponiendo al equipo antes que a su titularidad, dando su mirada crítica en los momentos más duros –como sucedió en las primeras fechas del Clausura– y poniendo el pecho a las balas como cuando desde afuera surgieron rumores de un plantel roto. Así, más allá de sus goles para encaminar a los victorianos hacia el tricampeonato, su paso por el fútbol peruano dejará escuela cuando se retire. Lejos del hinchaje, todos los clubes necesitan a un Hernán Barcos para crecer como institución.





