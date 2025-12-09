La derrota a manos de Sporting Cristal movió muchos cimientos de Alianza Lima y, tras quedarse al margen de la pelea por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, el club se llenó de más dudas que certezas con miras a la próxima temporada. El primer damnificado luego de la caída en Matute fue Néstor Gorosito, quien fue destituido al activarse su cláusula de salida. Así pues, las interrogantes aumentaron respecto a la conformación del plantel para la campaña que viene.

Esto se acentuó aún más con un nombre en particular: Hernán Barcos. Si bien en un principio el área deportiva definió que iban a prescindir de sus servicios para el 2026, las declaraciones de Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú –principal acreedor del club–, puso en duda esta decisión al respaldar abiertamente la trayectoria del ‘Pirata’.

“He meditado de manera muy ponderada la situación del primer equipo y debo ser enfático en señalar que no me compete designar qué jugadores son los que van a alinear, contratar o no, pero sí quiero invocar a una revisión exhaustiva de las decisiones que se van a tomar en el futuro, incluida la del señor Hernán Barcos”, afirmó en una entrevista con el periodista José Varela.

En esa misma línea, al ser el 2026 un año clave en Alianza Lima por la conmemoración de sus 125 aniversario, Zúñiga pidió tomar medidas con inteligencia. “Hay un deber histórico en estos 125 años que el club va a conmemorar el próximo año, y esto amerita tener mucha ponderación e inteligencia. Hago una invocación con carácter de exigencia que se revisen las decisiones y sea lo mejor para el club”, agregó.

Hernán Barcos ganó dos títulos nacionales con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Aunque aseguró que su intención no es meterse en las decisiones deportivas que toman los encargados de dicha área en Alianza Lima, espera una consideración especial con el ‘Pirata’. “Su trayectoria habla por sí sola, hay que meditar las cosas tanto en fondo como en forma. En el caso de Barcos, amerita una reflexión y una reevaluación como todos pensamos que se merece”, añadió el pasado sábado.

¿Qué pasó después de eso? ¿En Alianza Lima recularon y cambiaron de opinión sobre el continuidad del atacante de 41 años? Según pudo conocer Depor, el cuadro victoriano se mantuvo firme en su primera medida y, si bien le agradecen a Barcos por todo lo que dio a lo largo de estos cinco años, los caminos tendrán que separarse tras el último encuentro ante Sporting Cristal.

Así pues, el cordobés será agente libre para poder negociar con un nuevo equipo. Se marcha de Alianza Lima con dos títulos nacionales bajo el brazo y con el reconocimiento de ser el máximo goleador extranjero del equipo, habiendo marcado 77 goles en 189 partidos. Pese a la imagen amarga de su último duelo, perdiendo la tanda de penales frente a los rimenses, para el hincha nada borrará todo lo que hizo desde que llegó en el 2021.

Hernán Barcos marcó 15 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

