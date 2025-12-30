Alianza Lima oficializó la llegada de Federico Girotti como refuerzo para Liga 1 y Copa Libertadores. (Video: Alianza Lima)
Se acabó la espera. Alianza Lima tiene ya a su nuevo delantero, y tal como mucho se hablaba en las últimas semanas, es Federico Girotti. El argentino llega como la nueva promesa de ser el encargado de comandar el ataque ‘blanquiazul’ y levantar a las tribunas con sus goles.

Noticia en desarrollo...

