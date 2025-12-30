Universitario de Deportes llamó la atención en el mercado de pases de la Liga 1 con su última incorporación: Sekou Gassama, delantero de 30 años nacido en Barcelona (España) de raíces senegalesas. No compite oficialmente desde hace siete meses, tras su paso por Eldense de la Segunda División del fútbol español, y la incógnita del hincha crema es si podrá rendir y ser el ‘9′ extranjero que dé la talla en el tricampeón peruano, luego de las experiencias que tuvo con Emanuel Herrera, Diego Dorregaray y Diego Churín, quienes no cumplieron las expectativas y finalmente Alex Valera tuvo que cargar la mochila de ser el goleador merengue.

Al respecto, dos entrenadores que tuvieron bajo su cargo a la ‘Pantera’ opinaron sobre las características del nuevo delantero crema y lo que puede ofrecer en el fútbol peruano. “A Sekou lo llamo para el Almería B y hace muy buena temporada. Más de 20 goles y eso vale para que el año siguiente esté en el primer equipo conmigo. Lo conozco bien. Es un delantero centro rematador, muy fuerte, con mucha potencia física. Eso le vale para ganar muchos duelos. Si él tiene suerte con las lesiones y se adapta bien, va a ser un delantero que marque diferencias”, manifestó Fran Fernández en Exitosa Deportes.

En dicha campaña, que fue la temporada 2019/20, Gassama marcó seis goles en 14 partidos en la Liga Smartbank, torneo de ascenso en España. “Yo mantengo relación con él, es una buena persona. Es un delantero centro de área, fuera del área le cuesta más. No es un delantero especialmente rápido. Protege el balón con espalda. Cuando le han dado confianza, lo ha hecho bien. Incomoda a los centrales rivales. En el área tiene recursos”, agregó Fernández.

Por otro lado, José Luis Oltra, DT que tuvo a Sekou Gassama este año en Eldense, coincidió en las opiniones con su colega. “Sekou es un ‘9′ neto, puro. Un centrodelantero grande, fuerte, zurdo, un hombre de área. No es especialmente rápido ni habilidoso en el uno contra uno. No puede jugar de extremo. Es el típico punta referente, el que fija centrales, juega de espaldas y vive para rematar”, declaró el entrenador a El Comercio.

Sekou Gassama con la camiseta de Racing Santander en la temporada 2022/23. (Foto: Getty Images)

Sekou Gassama llega al equipo crema tras una extensa trayectoria en el fútbol español y un paso por Chipre y Argelia. Se formó en las divisiones menores del FC Barcelona y ha desarrollado gran parte de su carrera en España, destacando por su potencia física y su 1.90 m. de altura, características con las que buscará competir el puesto con Alex Valera y José ‘Tunche’ Rivera.

Su mejor campaña goleadora a nivel profesional se registró en el Anorthosis Famagusta de Chipre durante la temporada 2023/24, donde anotó 9 goles y brindó 1 asistencia en 28 partidos oficiales. Previamente, tuvo un desempeño destacado en categorías de ascenso con Almería B (2017/18), donde marcó 21 goles en Tercera División, lo que le permitió dar el salto definitivo al primer equipo, con el mencionado DT Fran Fernández.

A lo largo de su carrera, Gassama ha vestido las camisetas de numerosos clubes, principalmente en la Segunda División de España. Entre sus equipos figuran el Málaga (3 goles en 23 PJ), CF Fuenlabrada (8 goles en 18 PJ en dos etapas), UD Almería (9 goles y 1 asistencia en 30 PJ), Racing de Santander (2 goles y 1 asistencia en 17 PJ) y filiales como el Valencia Mestalla (3 goles y 2 asistencias en 8 PJ). Recientemente, tuvo pasos breves por el USM Alger de Argelia (2 goles en 14 PJ) y el CD Eldense (1 gol y 1 asistencia en 11 PJ).

Se espera que la ‘Pantera’ llegue antes del 5 de enero del próximo año a Lima para pasar exámenes médicos y firmar su contrato con Universitario de Deportes. Llega libre como una apuesta de la gerencia deportiva del cuadro crema y también con la venia del entrenador español Javier Rabanal, a la espera de sumar un refuerzo más del exterior que sería un extremo o volante ofensivo.

Sekou Gassama tuvo su mejor campaña en la 2023/24: 9 goles en 27 partidos con Anorthosis de Chipre. (Foto: @Universitario)

