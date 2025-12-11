La novela sobre el futuro del ídolo ha llegado a su capítulo final con una confirmación que, aunque esperada, no deja de ser dolorosa para la afición. A través de sus canales oficiales, Alianza Lima confirmó este jueves que Hernán Barcos no continuará vistiendo la camiseta blanquiazul, poniendo fin a un vínculo que se extendió durante cinco temporadas consecutivas. El anuncio marca el cierre definitivo de una de las etapas más exitosas y carismáticas de un futbolista extranjero en la historia reciente de la institución victoriana.
El club utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje cargado de emotividad, reconociendo la entrega del argentino desde su llegada a principios del 2021. “Gracias Pirata. Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul”, se lee en la publicación oficial. Esta frase resume el sentir de una directiva y una hinchada que vieron en él a un líder dentro y fuera del campo.
Noticia en desarrollo...
