Ya transcurrieron algunos días del partido ante Alianza Lima, donde Cienciano cayó por 1-0 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y perdió toda posibilidad de pelear por el Torneo Apertura. Sin embargo, en la interna no tuvieron mucho tiempo para quedarse pensando en eso, ya que este jueves visitarán a Atlético Mineiro por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y buscarán dar el golpe en Brasil.

No obstante, antes de viajar rumbo a suelo brasileño, quien sí se detuvo a conversar con la prensa cusqueña fue Horacio Melgarejo, director técnico del ‘Papá’. En su breve intervención con los periodistas, el argentino reveló que sus jugadores están dolidos por la caída ya que era una oportunidad importante. A su vez, recordó la jugada polémica de Luis Advíncula, donde tras un codazo a Carlos Garcés solo vio la tarjeta amarilla.

“Los chicos estuvieron dolidos. Sabemos que 11 contra 11 hubiera sido otra cosa. La expulsión de Renzo estuvo bien, pero fue accidental; aunque también sabemos que Advíncula debió ser expulsado Conocemos contra quién jugamos y cómo esto está armado”, sostuvo, cuestionando las decisiones arbitrales durante el partido.

Alianza Lima venció por 1-0 a Cienciano con gol de Marco Huamán. (Foto: GEC)

De vuelta en la Copa Sudamericana, Melgarejo confesó que pese al traspié en el campeonato local, él y sus jugadores están ilusionados en sacar un buen resultado tras su visita a Atlético Mineiro. “Estamos ilusionados con seguir en esa racha en Copa Sudamericana y traernos un buen resultado”, afirmó.

El estratega aseguró que intentarán proponer ante el ‘Galo’, pero sin dejar de lado los resguardos necesarios defendiéndose con la pelota. “La idea es siempre la misma: tratar de ser protagonistas. Sabemos que es un campo complicado, pero no vamos a resignar nuestro ADN y trataremos de defendernos lejos del arco”, añadió.

“Sabemos que estamos bien, que tenemos que seguir con esa dinámica y hacer lo posible por dejar al fútbol peruano lo más alto posible. No podemos relajarnos, debemos ganar y ver qué sucede en el grupo”, sentenció. Si el ‘Papá’ da el golpe en Brasil y vuelve con un triunfo, se acercará cada vez más a tentar la clasificación a los octavos de final de la ‘Suda’.

Cienciano quiere seguir con vida en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Alianza Lima, Cienciano volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Atlético Mineiro, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro está programado para este jueves 21 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Presidente Elías Kalil.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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