En las últimas horas, una resolución del Tribunal Constitucional que favorece parcialmente a Deportivo Binacional puso en jaque el normal desarrollo de la Liga 1 para la próxima temporada. Y es que dicha resolución, ordena a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a restituir al conjunto de Juliaca a la máxima categoría del fútbol peruano, modificando la tabla de posiciones de la campaña del 2023, año en el que descendieron. Según esta orden, Sport Boys también se vería involucrado.

Esta sentencia por el proceso de amparo abierto por Binacional, exige que se ejecute la Resolución N° 125 CL-FPF-2023, la cual le aplicaría la deducción de cuatro puntos a Sport Boys, para que finalmente el cuadro juliaqueño pueda mantenerse la categoría en la tabla de posiciones, y así ser restituido en la Liga 1 2027. En otras palabras, obligan a la ‘Misilera’ a disputar la Liga 2 durante el año que viene.

Tal como lo había señalado la FPF en un comunicado previo, la Resolución N° 125 CL-FPF-2023 fue declarada inejecutable mediante la Resolución N°040-TL-FPF-2024, tras la emisión del Laudo del TAS Nº2023-A-10191. Sin embargo, la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) sacó otro comunicado en donde explica que, incluso con la deducción de cuatro puntos a Sport Boys, este terminaría estando por encima de Binacional en la tabla de posiciones de la Liga 1 2023.

“Expresamos nuestro respeto a las sentencias de las autoridades competentes dentro del marco constitucional y legal vigente. No obstante, es importante resaltar que cualquier determinación que impacte en el desarrollo de las competiciones deportivas debe preservar los principios de equidad, estabilidad institucional y seguridad jurídica para todos los clubes participantes”, se lee en la primera parte del comunicado de la LFPP.

El comunicado de la Liga de Fútbol Profesional Peruana explicó la situación de Sport Boys tras fallo del Tribunal Constitucional. (Imagen: LFPP)

La Liga, además, se mostró en contra de que este tipo de disputas legales se resuelvan en el fuero ordinario y no en las instancias establecidas por la FIFA y el estatuto de la FPF. “Reafirmamos la importancia de que las controversias de naturaleza estrictamente deportiva sean resueltas a través de los órganos jurisdiccionales deportivos correspondientes, en concordancia con la normativa nacional e internacional aplicable al fútbol profesional”, añaden.

Según la imagen que se puede ver en el comunicado de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, Sport Boys terminó en el puesto 13 de la Liga 1 2023 con 41 puntos, mientras que Binacional en el casillero 17 con 35 unidades. Considerando que del 17 al 19 perdían la categoría en aquel año, incluso quitándole cuatro puntos a los rosados como pide el Tribunal Constitucional, el ‘Poderoso del Sur’ seguiría estando en la zona roja.

En esa misma línea, la LFPP agregó: “Expresamos nuestra preocupación frente a cualquier escenario que pudiera afectar la seguridad jurídica, la estabilidad de las competiciones y la predictibilidad que debe regir toda competencia deportiva profesional. En ese sentido, considera que la eventual incorporación de un club a la Liga 1 2027, sin que su participación derive de la permanencia, el ascenso o la clasificación obtenida conforme al reglamento deportivo aplicable, podría generar una afectación directa a la equidad competitiva (...)”.

Finalmente, expresaron: “La LFPP continuará actuando con responsabilidad y en permanente coordinación con los organismos competentes, velando por la transparencia, la integridad de las competiciones y el adecuado desarrollo del fútbol profesional en el país”. Tras este comunicado y el anteriormente expuesto por la FPF, se espera que Binacional vuelva a pronunciarse.

El comunicado de la Liga de Fútbol Profesional Peruana explicó la situación de Sport Boys tras fallo del Tribunal Constitucional. (Imagen: LFPP)

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