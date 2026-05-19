Este sábado 23 de mayo se disputará un partido clave en el Estadio Alejandro Villanueva: Alianza Lima (36 puntos) recibirá a Los Chankas (33) por la penúltima fecha del Torneo Apertura y de ganar ante su gente, se se llevará el primer certamen de la temporada y encaminará su lucha por el título de la Liga 1. En medio de la expectativa por este trascendental compromiso, el conjunto de Andahuaylas emitió un comunicado en donde exige la programación de un árbitro FIFA competente que pueda dirigir el duelo sin complicaciones.

Según se puede leer en el comunicado que emitieron el pasado lunes, Los Chankas exhorta a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) un arbitraje justo y que preserve la credibilidad del campeonato. Como se sabe, los colegiados se han visto involucrados en innumerables polémicas a lo largo de la Liga 1 2026.

“En ese sentido, exhortamos a la Comisión Nacional de Árbitros y a la Federación Peruana de Fútbol a designar un arbitraje absolutamente neutral, transparente e imparcial, que otorgue garantías deportivas para ambos clubes y preserve la credibilidad de la competencia”, explicaron.

“(...) Solicitamos que la designación arbitral recaiga en un árbitro FIFA que haya demostrado durante el presente campeonato un desempeño destacado, solvente y objetivo, brindando confianza, equilibrio y garantías deportivas en cada una de sus actuaciones”, agregaron.

Hay que precisar que, si Los Chankas da el golpe en Matute y se queda con el triunfo, igualará en puntaje a Alianza Lima y ambos terminarán con 36 puntos a falta de una jornada para que finalice el Torneo Apertura. Es decir, todo se terminaría definiendo en la última fecha, sin dejar de lado que los íntimos tienen una importante diferencia de goles a su favor, algo que podría ser determinante en esta definición.

Los Chankas visitará a Alianza Lima en Matute. (Foto: Los Chankas)

En otro apartado de su comunicado, Los Chankas solicitó que se garantice el normal ingreso de su hinchada al Estadio Alejandro Villanueva, brindándole la seguridad a lo largo de todo el partido. En su argumentación, la institución andahuaylina explica que sus fanáticos no han tenido ningún inconveniente cuando han tenido que visitar otros recintos deportivos, mostrando un comportamiento ejemplar y pacífico.

“Solicitamos que se garantice el acceso de la hinchada visitante, tal como históricamente se ha permitido en diversos escenarios deportivos del país. La hinchada de Los Chankas ha demostrado en reiteradas oportunidades un comportamiento responsable, pacífico y ejemplar en distintos estadios del Perú, contribuyendo siempre al normal desarrollo del espectáculo deportivo”, aseveraron.

“Negar el acceso a una hinchada que históricamente ha mantenido una conducta adecuada significaría afectar el principio de igualdad entre instituciones y limitar injustificadamente el derecho de nuestros aficionados a acompañar a su equipo en un partido de alta relevancia deportiva”, sentenciaron.

Alianza Lima tiene la primera opción para llevarse el Torneo Apertura 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Los Chankas?

El partido entre Alianza Lima vs. Los Chankas, válido por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, está programado para este sábado 23 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro comenzará dos horas más tarde en países como Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, una hora más tarde en Chile y siete horas después en España.

¿En qué canales ver Alianza vs. Los Chankas?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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