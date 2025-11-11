Alianza Lima empieza a mover sus fichas pensando en la próxima temporada, y las noticias llegan desde fuera del país. Luego de un 2025 sin títulos y con la obligación de rearmar un plantel competitivo, el club íntimo estaría evaluando incorporar a un delantero extranjero con recorrido internacional. En medio de ese escenario, el nombre de Octavio Rivero, actual atacante del Barcelona SC de Guayaquil, comenzó a tomar fuerza en las últimas horas, según reportes de medios ecuatorianos. Su perfil, experiencia y vigencia goleadora lo convierten en una de las cartas que podría aparecer en Matute para el 2026.

El delantero uruguayo, que también posee nacionalidad española, finaliza contrato con el conjunto ‘torero’ a fines del 2025, por lo que quedaría libre para negociar con cualquier club a partir del próximo año. Su situación contractual ha despertado interés en varios equipos de Sudamérica, entre ellos Universidad de Chile y Atlético Nacional de Medellín, aunque desde Ecuador sostienen que Alianza Lima también estaría tras sus pasos.

Según informan desde Ecuador, el atacante de 33 años figura en la lista de posibilidades del cuadro íntimo para reforzar su ofensiva de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Incluso, se estima que las negociaciones puedan iniciarse en los próximos meses, dependiendo de la disponibilidad del jugador y de la decisión del club ecuatoriano.

Los números de Octavio Rivero

Rivero atraviesa un buen momento en Barcelona SC, donde ha disputado más de 30 partidos esta temporada, registrando 11 goles y una asistencia entre torneo local y Copa Libertadores. Su presencia constante en el área, sumada a su experiencia en distintas ligas del continente, lo mantienen como un delantero llamativo en el mercado sudamericano.

De hecho, los medios guayaquileños aseguran que el futbolista no estaría convencido de seguir en la Liga Pro debido a los problemas financieros que atraviesa la institución. Ante ese panorama, buscaría un destino que le permita mantener la competencia internacional y la estabilidad deportiva que ofrece un club como Alianza Lima.

Octavio Rivero. (Foto: Barcelona SC)

Un delantero con recorrido internacional

A lo largo de su carrera, Octavio Rivero ha defendido camisetas importantes del continente: comenzó en Defensor Sporting y Rentistas de Uruguay, dio el salto a O’Higgins y Colo Colo de Chile, pasó por el Vancouver Whitecaps de la MLS, el Atlas y Santos Laguna de México, además de Nacional de Montevideo y Unión Española. Hoy, su presente lo ubica como uno de los referentes del ataque en Barcelona SC.

Actualmente, el delantero tiene un valor de mercado estimado en 700 mil euros, una cifra bastante accesible para un jugador de su trayectoria. En su mejor momento, durante el 2018, llegó a estar cotizado en 2 millones de euros, cuando militaba en el fútbol mexicano.

En Alianza Lima lo verían como una opción interesante, sobre todo porque el equipo necesita reforzar su frente de ataque tras un año donde los resultados no acompañaron. La dirigencia íntima tiene la consigna de apostar por nombres con jerarquía y experiencia internacional, en busca de romper la racha sin títulos y hacer un papel más competitivo a nivel continental.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

