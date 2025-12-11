Tras la confirmación oficial de parte de Alianza Lima, el otro protagonista de historia también le puso fin a cinco años de alegría y penumbras. Hernán Barcos no dudó en dar la cara para hacer frente a todos los aficionados que en el último partido en Matute coreaban por su permanencia en el club, es así pues que hizo uso de sus redes sociales para enviar un mensaje lleno de agradecimiento, nostalgia y también, de seguridad en que nunca dejará que su corazón cambie a otros colores que no sean el azul y blanco.

El ‘Pirata’ eligió la honestidad y la sencillez de siempre para cerrar su ciclo, alejándose de las conferencias de prensa protocolares o los comunicados fríos. A través de un video, se dirigió directamente a la cámara para hablarle a la afición. “Acá estoy para despedirme de una manera simple, tranquila, como fue mi llegada”, comenzó diciendo.

Barcos hizo un balance emocional de su estadía, reconociendo la intensidad de lo vivido durante este lustro. “Creo que vivimos cinco años muy lindos juntos. Vivimos cosas espectaculares, emociones, tristezas”, recordó el goleador que disfrutó del bicampeonato histórico hasta las frustraciones internacionales, dejando en claro marcó mucho su vida personal y profesional.

Hernán Barcos marcó 18 goles en la Liga 1 2022. (Foto: Getty Images)

Más allá de los títulos o los goles, el atacante destacó el vínculo humano que forjó con la tribuna, algo que considera su mayor ganancia. “Sobre todo tuvimos mucho cariño, mucho respeto y nos ganamos admiración mutua”, señaló. El delantero hizo una mención especial al respaldo recibido en el tramo final de su contrato, cuando su continuidad estaba en duda y la gente se volcó a pedir su renovación.

“Me quedo con todo eso, con estas últimas semanas de gran cariño, de gran soporte que me brindaron”, confesó. Barcos aseguró irse “feliz de Alianza y agradecido”, sintiéndose conforme por todo lo que él pudo entregarle al aficionado hasta el último minuto en cada partido disputado.

Uno de los puntos más conmovedores de su mensaje fue cuando involucró a su círculo más íntimo, revelando cómo el club transformó su identidad familiar. “Se ganaron una familia aliancista”, afirmó con orgullo. Sin embargo, también desnudó el dolor que ha conllevado este proceso de separación: “Por eso hemos sufrido tanto esta semana junto a mi familia”, admitió.

Hernán Barcos jugó su último partido con la camiseta de Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

El ‘Pirata’ no ocultó la dificultad de decir adiós al lugar donde fue feliz. No obstante, mostró madurez al aceptar que los ciclos se cumplen y que, quizás, esta separación sea el camino correcto para ambas partes en este momento. “Pero seguramente es lo mejor para todos”, concluyó, cerrando la puerta sin rencores.

Mirando hacia el futuro, Barcos envió sus mejores deseos para la institución y sus seguidores en las fiestas y la próxima temporada. “Deseo que tengan una gran Navidad, un gran año nuevo y el 2026 que sea mucho mejor de lo que fueron estos años”, auguró el goleador, esperando que el club pueda retomar la senda del triunfo que él ayudó a construir.

TE PUEDE INTERESAR