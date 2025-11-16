Un año para el olvido es el que vivió Jean Pierre Archimbaud con Alianza Lima. El volante llegó en la temporada 2025, procedente de Melgar de Arequipa. Las buenas actuaciones con los rojinegros, lo llevaron a fichar por el equipo de sus amores; sin embargo, las lesiones se encargaron de dejarlo sin continuidad. Este domingo, se confirmó un nuevo problema para el futbolista de 31 años, situación que lo dejará fuera hasta el siguiente ciclo en la Liga 1.

“Durante la sesión de entrenamiento del pasado miércoles 12 de noviembre, realizada en el Estadio Alejandro Villanueva, nuestro futbolista Jean Pierre Archimbaud sufrió un impacto que le impidió continuar con normalidad y debió abandonar el campo de juego”, anunció el club a través de un comunicado.

Por otro lado, agregaron: “Los estudios médicos posteriores detectaron que Jean Pierre presenta una lesión del ligamento colateral de la rodilla izquierda. El día de ayer, sábado 15 de noviembre, el jugador fue sometido a una intervención quirúrgica, la cual se desarrolló con total éxito”.

Conocida la situación, Archimbaud queda afuera por el resto de la temporada y su regreso en el año 2026 parece no tener una fecha definida. Si bien su contrato culminaba a final de la presente temporada, esta situación también podría influir en el caso de una renovación.

“En los próximos días iniciará su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del Departamento Médico del club. Alianza Lima continuará informando oportunamente sobre la evolución del futbolista y su retorno a las canchas”, finalizó el escrito.

Jean Pierre Archimbaud lesionado en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Cabe resaltar que esta no es la primera lesión de Archimbaud en el año porque en marzo sufrió una fractura de radio, recurriendo a injerto en el brazo de una persona fallecida para poder ayudar en la recuperación de esta zona. Su regreso a las canchas fue en el mes de julio ante UTC.

Por lo pronto, Alianza Lima perderá a una de sus variantes en la volante, pensando en el último partido del Torneo Clausura 2025 ante UTC, donde buscarán meterse directo a la final del play-off por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026.

Los dirigidos por Néstor Gorosito apuntan a una clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, cupo que pelearán con Sporting Cristal y Cusco FC. Para los blanquiazules, este logro deportivo significaría también un apoyo económico, teniendo en cuenta los ingresos que genera jugar un torneo internacional.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de la para de actividad por la Fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana, cuando reciba a UTC, por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR